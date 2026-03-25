La UE cambia las reglas y, a partir del 1 de mayo, las frutas y verduras empezarán a bajar de precio en España

Las claves nuevo Generado con IA Desde el 1 de mayo, las frutas y verduras podrían bajar de precio en España gracias al acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur. El pacto elimina progresivamente los aranceles a productos agrícolas, permitiendo que muchos lleguen a los supermercados con tarifas reducidas o incluso arancel cero. El impacto en los precios será gradual y variará según el producto, aunque algunos podrían reflejar la rebaja casi de inmediato. El acuerdo incluye cláusulas de salvaguardia y requisitos ambientales para proteger tanto a los productores locales como al medio ambiente.

A partir del próximo 1 de mayo, los consumidores españoles podrían empezar a notar un alivio en el precio de frutas y verduras en los supermercados.

Esto será posible gracias a la entrada en vigor provisional del acuerdo libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Este pacto busca facilitar el intercambio comercial eliminando buena parte de los aranceles sobre productos agrícolas y hortofrutícolas.

El acuerdo UE-Mercosur se había negociado durante años y, tras la ratificación interna de los países sudamericanos, la Comisión Europea ha decidido activar su aplicación provisional mientras se completa el proceso definitivo, que requiere luz verde del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales.

"Hoy damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial clave", señaló que el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, al anunciar la medida.

El mecanismo principal que permitirá abaratar frutas y verduras es la eliminación progresiva de los aranceles.

En líneas generales, el pacto contempla que los aranceles menores al 5% desaparezcan de inmediato; los comprendidos entre 5,1% y 10% se eliminen en cuatro años; y aquellos por encima del 10,1% se supriman en un plazo de siete años.

Esto significa que productos como melones, sandías, papayas y ciertos cítricos, que ya se importan desde Sudamérica, podrían llegar a los supermercados con arancel cero o tarifas muy reducidas.

Esto provoca un incremento en la competencia y presión a la baja sobre los precios para el consumidor final.

No obstante, el impacto será gradual y no uniforme. Algunos productos reflejarán la rebaja casi de inmediato, mientras que otros tardarán años en ajustarse plenamente.

Además, el acuerdo incluye cláusulas de salvaguardia; si la importación de un producto sensible crece más del 5% y su precio cae un 5% durante tres años consecutivos, la UE puede volver a imponer aranceles o limitar el ingreso de mercancías.

Asimismo, la normativa europea de "deforestación cero" podría restringir proveedores que no cumplan ciertos criterios ambientales, limitando parcialmente el efecto de las reducciones de precios.

Organizaciones agrarias en España han alertado de que, aunque los consumidores se beneficien de precios más bajos, los productores locales podrían ver comprimidos sus márgenes.

La llegada de productos sudamericanos, con costes regulatorios y ambientales distintos, generará presión en la producción nacional, obligando a los agricultores a adaptarse para mantenerse competitivos.

A pesar de estas advertencias, el acuerdo representa un cambio importante para los consumidores y para el comercio europeo.

Al reducir los costes de entrada de frutas y verduras, los supermercados podrán trasladar parte de ese ahorro a sus clientes, mientras la UE consolida su posición como socio comercial global.

Para los consumidores españoles, esto podría significar comprar melones, piñas o papayas a un precio más asequible, incluso si la rebaja será progresiva y no inmediata.

Por tanto, el acuerdo UE-Mercosur abre la puerta a un mercado más competitivo y accesible, pero con límites claros para proteger tanto al medio ambiente como a los productores locales.