Confirmado por Hacienda: así puedes evitar tener que pagar en la declaración de la Renta si tienes dos o más pagadores

Las claves nuevo Generado con IA Si tienes dos o más pagadores y tus ingresos superan los 15.876 euros, estás obligado a hacer la declaración de la Renta. El IRPF se calcula sobre el total de rendimientos anuales, sin importar el número de pagadores que tengas. La razón por la que puedes tener que pagar más en la declaración es que cada pagador retiene menos de lo que correspondería. Para evitar sorpresas, puedes solicitar un aumento voluntario de la retención o presentar el modelo 145.

La declaración de la Renta de 2026 (ejercicio 2025) está como quien dice a la vuelta de la esquina. En concreto, arranca el próximo 8 de abril y concluye el 30 de junio. ¿Quiénes están obligados a presentarla?

Pues aquellas personas que superen los 22.000 euros anuales con un solo pagador o 15.876 euros con varios. En este último caso, si el segundo y siguientes pagan más de 1.500 euros.

También es obligatorio para autónomos, perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), o si se obtienen más de 1.600 euros en rendimientos mobiliarios/ganancias patrimoniales, o más de 1.000 euros en rentas inmobiliarias/subvenciones.

Dos pagadores

Volviendo a los supuestos antes indicados, y poniendo el foco en que el contribuyente tenga más de dos pagadores, hay una frase que corre como la pólvora. Y la misma no es otra que, al tener dos o más pagadores, Hacienda te va a meter ‘un palo’ en la declaración.

“El hecho de tener uno o más pagadores no determina que tengas que pagar más de IRPF”, afirma Roberto Gómez, del Cuerpo de Técnicos de Hacienda en la red social LinkedIn. Y lo explica de la siguiente manera.

Para empezar, “tu IRPF se calcula sobre el total de tus rendimientos anuales, sobre todos, no por partes. Es decir, tu IRPF es el que corresponda al total de tus rendimientos, no varía según tengas más o menos pagadores”.

Veámoslo con un ejemplo: si tienes un rendimiento total anual de 25.000 euros y lo has obtenido de tres pagadores, suponiendo que estés obligado a presentar la declaración, tu IRPF se calcula sobre 25.000 euros y sería siempre el mismo, tuvieras 3 o 4 pagadores.

Dicho de otra manera, el número de pagadores no determina tu IRPF. Entonces, ¿dónde está el problema? “En qué cada pagador calcula el IRPF como si fuese el único que te paga, sin tener en cuenta si tienes más pagadores y, por ende, sin conocer cuál es tu rendimiento anual total”, razona Gómez.

De este modo, al tener en cada pagador un rendimiento inferior a tu rendimiento total, cada pagador te retiene menos de lo que correspondería y en renta toca regularizar esa situación y pagar la retención que falta.

“Es decir, se trata de una regularización, no de una penalización por tener más de un pagador”, indica el experto de Hacienda.

Entonces, la pregunta que se hacen los contribuyentes que pueden verse en esta situación es la siguiente: ¿Cómo evitar que se produzca esta situación?

Roberto Gómez da las pautas. Por un lado, “pedir voluntariamente que se aumente la retención”. Y, por otro, “presentar el modelo 145”.