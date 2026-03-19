Ya es oficial: esta es la comunidad autónoma donde menos se paga por donar dinero para vivienda a un hijo

Las claves nuevo Generado con IA Canarias es la comunidad donde menos se paga por donar dinero para vivienda a un hijo: solo 110 euros gracias a una bonificación del 99,9%. La diferencia entre comunidades puede superar los 30.000 euros por una donación de 500.000 euros formalizada en escritura pública. Madrid y Baleares también ofrecen cuotas reducidas, mientras que Galicia, Aragón y La Rioja son las más caras, llegando hasta los 30.500 euros. Las bonificaciones y reducciones varían mucho según la comunidad, existiendo límites y requisitos específicos en cada caso.

Ni más ni menos que 225.000 donaciones de padres a hijos tuvieron lugar en 2025. Se trata de un 13% más respecto al año anterior, según los datos del Consejo General del Notariado. La mayoría, dinero líquido para que puedan acceder a la entrada de una vivienda.

Dichas personas lo que tienen que tener en cuenta son las diferentes bonificaciones que existen en todas y cada una de las comunidades autónomas. Porque, en todas ellas, las donaciones en metálico o vía inmuebles no son iguales.

A continuación, te contamos cuál es la cuota a pagar en cada una de ellas asumiendo que la donación se realiza de un padre a un hijo; el importe donado se valora en 500.000 euros; el hijo tiene 30 años y un patrimonio preexistente de 12.000 euros; y la donación se hace mediante escritura pública.

Cuota a pagar

Bajo los parámetros antes indicados, en TaxDown han elaborado un estudio explicando la cuota a pagar en todas y cada una de las CCAA. Así, es en Canarias donde la cuota a pagar sería menor: 110 euros. Porque existe una bonificación del 99,9% en donaciones formalizadas en escritura pública.

La cuota se incrementa algo más en Baleares (350 euros). Tiene una tarifa propia reducida (1%-1,22%) y una bonificación del 93% para hijos mayores de 21 años en donaciones. La bonificación es solo del 100% para menores de 21 años.

El tercer puesto del ranking es para Madrid. Allí, la cuota a pagar sería de 430 euros. Hay una reducción del 100% para donación de dinero para vivienda habitual con un límite de 250.000 euros. La bonificación es del 99% en escritura pública.

A continuación, Castilla y León (600 euros) gracias a la reducción del 99% para primera vivienda para menores de 36 años con un límite de 180.000 euros. Y Murcia (cuota de 690 euros). Aquí, la reducción es del 99% para vivienda habitual con un límite de 150.000 euros; y la bonificación del 99% en escritura pública.

La siguiente en la lista es la Comunidad Valenciana (cuota de 700 euros): bonificación del 99% en escritura pública y reducción del 95% para vivienda habitual con un límite de 150.000 euros. Mientras que la cuota en Andalucía es de 760 euros, con una bonificación del 99% en escritura pública.

En el caso del País Vasco, hablamos de 1.500 euros, con régimen foral propio y exención de 400.000 euros para descendientes. También tiene régimen foral propio Navarra, con tipo 0% hasta 250.000 euros. La cuota a pagar, en su caso, sería de 2.000 euros.

Otras CCAA

Si ponemos el foco en Extremadura, la cuota a desembolsar sería de 2.700 euros para el ejemplo antes indicado. Hay reducción del 100% para primera vivienda de menores de 36 años con un límite de 200.000 euros.

Y 5.600 euros son los que habría que pagar en Cantabria. La reducción es del 99% para donaciones de dinero para primera vivienda con un límite de 200.000 euros. Cantidad que, en Asturias, llega a los 9.000 euros (reducción de 300.000 euros para donaciones a descendientes).

Si damos el salto a Castilla-La Mancha, la cuota sería de 16.600 euros. Allí la bonificación es variable: del 95% hasta 120.000 euros; del 90%, entre 120.000 y 240.000 euros; y del 85% para cantidades superiores a 240.000 euros.

La cuota, en el caso de Cataluña, es de 27.000 euros. La tarifa reducida varía entre el 5% y el 9% en escritura pública. La reducción es del 95% limitada a 60.000 euros. Sin bonificación en cuota.

Por último, las tres CCAA con mayor cuota a pagar serían Galicia, Aragón y La Rioja. En Galicia, hablamos de una cuota de 27.000 euros (reducción del 95% para vivienda habitual con límite de 60.000 euros y sin bonificación en cuota.

En Aragón, la cuota sube hasta los 28.300 euros (bonificación del 65% para donaciones a descendientes por una cantidad igual o inferior a 500.000 euros acumulados en 5 años).

Y, en La Rioja, la cuota se dispara hasta los 30.500 euros (bonificación del 99% para donaciones hasta 400.000 euros. El exceso tributa sin bonificación.

En resumen, la diferencia para el ejemplo indicado, y según los cálculos de TaxDown, sería de 30.390 euros entre la comunidad más barata (Canarias) y la más cara (La Rioja).