Ni Guipúzcoa ni Navarra: la región de España con una pensión media de jubilación de 1.933,39€, la más alta de 2026

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha subido las pensiones de jubilación un 2,7% en 2026, beneficiando a más de 6 millones de jubilados en España. Vizcaya es la provincia con la pensión media de jubilación más alta, alcanzando los 1.933,39 euros mensuales, seguida por Álava y Guipúzcoa. Las provincias con las pensiones más bajas son Orense, Lugo, Almería, Jaén y Cáceres, todas por debajo de los 1.310 euros mensuales. La pensión media de jubilación en España es de 1.566,81 euros, mientras que el salario medio bruto mensual asciende a 2.368 euros.

El Gobierno ha subido para este 2026 las pensiones de jubilación un 2,7%, en línea con el incremento anual de la inflación de 2025. De este modo, más de 6 millones de jubilados han visto cómo se ha incrementado su nómina con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Esta medida fue derogada inicialmente por el Congreso de los Diputados porque estaba incluida dentro de un decreto ómnibus, por lo que el Ejecutivo separó las pensiones del resto de medidas para que saliera adelante la revalorización finalmente a finales de febrero.

Aunque la subida es generalizada en todo el territorio nacional, continúa habiendo diferencias de calado entre territorios, en especial entre el tercio norte y sur peninsular. Según el último informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social, publicado el 1 de febrero de 2026, la provincia con una pensión de jubilación más alta es Vizcaya, con 1.933,39 euros.

¿Qué provincias tienen una pensión más baja?

Le siguen en la clasificación sus vecinas Álava (1.917,57 euros mensuales), Guipúzcoa (1.846,54 euros) y Asturias (1.835 euros). A continuación, en el quinto puesto, se sitúa la Comunidad de Madrid con 1.790,49 euros mensuales.

Esta actualización de la cuantía de las prestaciones incluye la revalorización de las pensiones de este año, que ha supuesto de media una subida bruta de 570 euros más al año, aunque cabe recordar que este colectivo continúa realizando la declaración de la Renta cada año.

Por el contrario, las regiones de España con una pensión más reducida son Orense (1.131,24 euros), Lugo (1.229,49), Almería (1.291,90), Jaén (1.309,66 euros) y Cáceres (1.309,98 euros).

En total, en España hay 6.670.447 jubilados y la cuantía media, incluyendo todas las regiones del país, es de 1.566,81 euros. En paralelo, la cuantía total de pensionistas sube a 10.446.888 si se incluye el resto de prestaciones.

Estas son la incapacidad permanente, la viudedad, orfandad y favor de familiares, que suponen también una inversión millonaria del Estado cada mes como concepto de prestación social.

Estos datos han abierto un debate en España sobre el dinero que ingresan las personas mayores cuando se retiren y el salario de los jóvenes, que a su vez encuentran muchos problemas para independizarse con sus sueldos actuales.

Según los últimos datos del INE, el salario medio bruto en España asciende a los 2.368 euros al mes. Una cifra superior a la pensión media de jubilación, pero que contrasta con la infinidad de jóvenes mileuristas que tiene España.