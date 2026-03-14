Carlos Medrano, economista: “Hay fontaneros que se llevan 700 euros solo por trabajar el sábado en la mañana”

Las claves nuevo Generado con IA La escasez de personal cualificado en oficios como fontaneros, electricistas o mecánicos ha elevado sus salarios y demanda. Un fontanero puede ganar hasta 700 euros por trabajar solo unas horas en fin de semana debido a la alta demanda y poca oferta. Mientras la inteligencia artificial reemplaza empleos, los oficios tradicionales se mantienen irreemplazables y con buenas perspectivas. Los trabajos muy especializados en tecnología, como la programación en IA, también tienen alta demanda y sueldos elevados.

El mercado laboral español ha ido cambiando considerablemente a lo largo de los años. La irrupción de la Inteligencia Artificial ha ido sustituyendo miles de puestos de trabajo y ha resaltado una realidad de que si no eres excepcional eres reemplazable.

Esto, a su vez, ha hecho que aquellos oficios que en efecto son irreemplazables cobren una mayor relevancia y estén en pleno auge.

Así, lo explicó el economista Carlos Medrano en Cope, señalando que estos oficios tradicionales ahora se enfrentan a una escasez de personal cualificado, lo que ha hecho que sus salarios y precios aumenten.

"El salario lo pone la escasez"

En otra época se tenía la creencia de que si se estudiaba una carrera universitaria, el futuro estaba garantizado, sin embargo, ahora es cada vez más común escuchar testimonios de jóvenes que con dobles grados y máster no consiguen empleo.

Sin embargo, como expuso Medrano, profesiones que antes eran descartadas ahora están en auge como es el caso de los electricistas, fontaneros, soldadores o mecánicos. El motivo es que hay una importante falta de personal.

Así, el economista señaló que "el salario lo pone la escasez", explicando que el sueldo es el precio del trabajo y al haber una falta de oferta de estos trabajadores estos acaban siendo considerablemente altos.

De esta manera, el economista comentó como ejemplo que "con la chorrada del fin de semana se llevan 600 o 700 euros por trabajar el sábado por la mañana".

Lo cierto es que estos son oficios que pueden tener demanda cualquier día de la semana, una tubería puede romperse un lunes o un domingo, con lo cual, en ocasiones por pocas horas de trabajo pueden conseguir facturar importantes cantidades de dinero.

Estos empleos tienen la ventaja antes mencionada que hasta ahora no son reemplazables, con lo cual, seguirán teniendo una importante demanda.

Sin embargo, existe otro extremo que también está en aquellas personas especializadas en este mundo de la tecnología: "Si sabes programar en Inteligencia Artificial, pues estás forrado", manifestó el economista.

Estas personas con un perfil muy especializado, son muy demandadas actualmente, ya que, nos adentramos a una realidad a nivel tecnológico que sin estos trabajadores es imposible de entender. Por ello, Medrano señaló que "no es que en el futuro va a venir (la IA), es el presente".

Entonces ¿qué puede hacer la gente joven? El economista fue rotundo al respecto: "La cuestión es que tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando trabajamos tenemos que pensar en servir de algo", comentó.

"Creo que es importante que cada uno estudie verdaderamente lo que siente con el corazón, pero sin olvidarnos que tiene que servir para los demás", reflexionó Medrano.

La realidad es que con la irrupción de la IA y la automatización de miles de empleos, muchos están en riesgo y la verdadera diferencia será servir a los demás y diferenciarse.