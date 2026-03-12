Margarita, albañila en España: "En la construcción gano 2.300 euros al mes, los profesionales estamos muy cotizados"

Margarita, albañila en España: "En la construcción gano 2.300 € al mes, los profesionales buenos están muy cotizados"

Las claves nuevo Generado con IA Margarita, con siete años de experiencia como albañila en España, gana 2.300 euros al mes y destaca que los profesionales en la construcción están muy cotizados. Solo el 11,2% de la plantilla en el sector de la construcción en España son mujeres, lo que evidencia la baja representación femenina en esta profesión. El sector sufre envejecimiento de la plantilla y falta de relevo joven, lo que está generando mejores oportunidades laborales y salariales, especialmente para mujeres que se animan a entrar. Margarita anima a más mujeres a formarse en profesiones de la construcción y destaca la satisfacción personal y profesional que le aporta este trabajo.

Según un informe del Observatorio Industrial de la Construcción, las mujeres constituyen aproximadamente un 11,2% de la plantilla en este sector, lo que evidencia el marcado carácter masculino de la profesión.

Por eso, cada historia de una mujer dedicada a la construcción llama la atención. Rompen estereotipos y muestran que esta labor también puede ser un espacio donde ellas son bienvenidas.

Un ejemplo es Margarita, quien hace siete años decidió dejar trabajos que consideraba "precarios", como la limpieza o la administración, para dedicarse a la construcción, y no podría sentirse más satisfecha con su elección.

Albañila al rescate

El sector de la construcción atraviesa actualmente un claro período de declive, marcado por el envejecimiento de sus trabajadores. De hecho, se estima que en España más del 55% de quienes trabajan en la albañilería tienen más de 45 años.

La profesión ha perdido atractivo entre los jóvenes y, ante esa falta de interés, muchas mujeres ven en la construcción una alternativa con mejores condiciones laborales.

Una de ellas es Margarita Vidrialesa, una encargada de obra con siete años de experiencia y un vivo ejemplo de esta tendencia. "Siempre he contado menos que mis compañeros encargados", admite Margarita a EL ESPAÑOL.

"Aunque realizamos el mismo trabajo, hay que tener en cuenta que ellos suelen tener más años en el sector. Cuento con formación reglada, y ellos, en cambio, con muchos años de experiencia", indicaba.

La albañila señalaba cómo hoy en día "cualquier oficio, con la maquinaria actual, puede ser realizado por cualquier persona". "Muchas mujeres terminan estudiando estos oficios porque perciben mejores oportunidades y salarios más altos. Yo soy un ejemplo claro de ello".

Tras años dedicados a la profesión, actualmente su salario anual es de 33.000 euros, aunque menciona que una persona que recién empieza en la profesión puede cobrar unos 1.300 euros al mes.

"Los buenos profesionales que llevan toda la vida en esto se están jubilando, así que quienes saben trabajar están muy cotizados y esto se refleja en su remuneración", apunta.

No obstante, Margarita señala un obstáculo legal que limita la actividad laboral de las mujeres: "La ley indica que no podemos levantar más de 20 kg. Esto provoca que si levantamos un saco de 25 kg y nos lesionamos, la responsabilidad es nuestra".

Esta restricción representa un inconveniente para las empresas. "Tienen que emplear a dos personas para ciertas tareas o adquirir maquinaria específica", comenta, lo que limita a las mujeres a realizar el mismo trabajo que un hombre.

Por eso, reconoce que durante sus siete años en la profesión apenas ha visto mujeres operarias en la construcción. "He visto mujeres en cargos de supervisión o en pintura, pero operarias muy pocas", afirma.

Por ello, anima a más mujeres a unirse a esta profesión: "Si sienten curiosidad por las reformas, que se formen en alguna de estas profesiones. El conocimiento nunca sobra. Que lo prueben y, si les gusta, ignoren los comentarios que dicen que no pueden porque no es cierto".

De hecho, Margarita comparte con ilusión lo mucho que le ha aportado este trabajo. "No hay mayor satisfacción que construir algo bonito desde cero con tus propias manos", confiesa.

Además, la albañila disfruta tanto de su labor que tiene un perfil en TikTok llamado @margaritavidrialesa donde comparte su día a día en la construcción.

Incluso deja un mensaje para las personas que la cuestionan: "Creen que la construcción es solo cuestión de fuerza, y no es así. Tampoco piensan que las mujeres pueden levantar 25 kg pero solo hay que ver a una mujer levantando a su hijo".