Salomón Marea, venezolano y número 2 del MIR: “Estudiaba 10 horas diarias, sentía que no había tiempo suficiente”

Las claves nuevo Generado con IA Salomón Marea, venezolano, logró el puesto número 2 en el examen MIR tras estudiar 10 horas diarias durante más de un año. Emigró solo a España en 2019 para estudiar Medicina, enfrentando el reto de adaptarse a un nuevo país y sistema educativo. Aún no ha decidido su especialidad, pero se inclina por Cirugía Plástica o Urología y desea quedarse en Madrid para formarse. Marea destaca la importancia del apoyo familiar y la resiliencia adquirida como migrante para superar los obstáculos del camino.

Salomón Marea llegó a España en septiembre de 2019 con un objetivo claro: estudiar la carrera de Medicina. Su determinación fue tan clara que consiguió quedar de número 2 en el examen del MIR con 190 aciertos.

Lo cierto es que Marea confesó a EL ESPAÑOL que este viaje no fue fácil. Desde emigrar de su país y empezar de cero en España, sin apoyo de su círculo cercano y adaptándose a un país y un sistema educativo muy distinto, hasta pasar meses estudiando para este examen definitivo.

El joven médico, que todavía no ha elegido especialidad pero aseguró estar "meditando" entre Cirugía plástica y Urología, consiguió superar un camino que describió como lleno de obstáculos.

"Me puedo quedar en Madrid"

El caraqueño confesó que no solo llegó con un sueño sino también con una importante presión y un miedo de "fracasar en el intento": "Me asustaba la idea de no lograr entrar a la universidad o de no dar la talla académicamente estando tan lejos de casa, también imponía mucho no saber si iba a encajar o no". Sin embargo, probó ser todo lo contrario.

Aunque la medicina no fue su primera y única opción, la salud y aportar a este mundo siempre fue algo que le llamó la atención, por esto en un principio pensó en estudiar ingeniería biomédica.

De esta manera, a finales de su etapa escolar se decantó por la carrera de medicina porque "me di cuenta de que me faltaba algo esencial, el trato directo con el paciente. Ver de cerca esa conexión humana, la capacidad de acompañar y tratar a la persona cara a cara".

Así, el joven venezolano decidió comenzar su nuevo capítulo en la Universidad Complutense de Madrid y llegó el momento de prepararse para el MIR, un proceso que describió como "extenuante".

"Hablamos de 10 meses de preparación introductoria compaginados con el último año de carrera, seguidos de siete meses de estudio intensivo exclusivo", comenzó explicando Marea.

Con esto, señaló que su rutina consistía en "estudiar unas 10 horas diarias; guiado por los manuales y simulacros de la academia".

Sin embargo, este proceso vino acompañado de sacrificios, los mayores para el venezolano fueron "el tiempo y la libertad": "Renuncias a planes familiares, a salidas con amigos, al descanso físico y mental. Recuerdo semanas donde el cansancio era abrumador y sentía que no había horas suficientes en el día".

El joven médico confesó que la sensación era la de vivir en "una especie de burbuja donde solo existían apuntes y preguntas tipo test".

Salomón Marea, segundo en el examen del MIR 2026. Foto cedida

A pesar de las dificultades, Marea contaba con el apoyo de su familia que destacó que desempeñaron un papel "fundamental": "Sin ellos no habría sido posible".

Aprovechó para agradecer especialmente a su madre: "Gracias a su esfuerzo y sacrificio ella costeó todos mis gastos en España, lo que me permitió el inmenso privilegio de dedicarme de manera exclusiva a estudiar la carrera y preparar el MIR sin tener que trabajar al mismo tiempo, algo que muchísimos migrantes no pueden hacer".

"Además, mis amigos aquí en Madrid se convirtieron en mi sostén emocional en los momentos de mayor estrés", acotó el joven caraqueño.

En el momento en el que vio los resultados del MIR fue uno de "muchísima incredulidad y una felicidad absoluta", recordó.

"Sentí que me quitaba una tonelada de peso de encima, lo primero que pasó por mi cabeza fue: 'Lo logré, me puedo quedar en Madrid'", expuso el venezolano.

Lo cierto es que ver que las 10 horas de estudio diarias por más de un año se traducía en "poder elegir la especialidad que yo quisiera y quedarme cerca de mi familia y la vida que he construido aquí, fue la mejor recompensa del mundo".

Sobre su especialidad comentó que aún está decidiendo, pero que se inclina por Cirugía Plástica y Reconstructiva o Urología. Tiene claro que "Busco un hospital en Madrid donde pueda formarme de manera excelente, que tenga un buen volumen quirúrgico y que me permita desarrollar tanto las habilidades técnicas como el trato clínico con el paciente".

A pesar de que la estabilidad laboral es importante para el joven médico, actualmente prioriza encontrar un lugar en el que formarse y "ser el mejor especialista posible".

'El gran sueño'

Salomón Marea, en 2019, que llegó a España con una meta, no era el mismo que ahora. "Tenía mucha ilusión, pero también mucha ingenuidad, hoy soy una persona mucho más resiliente, organizada y madura", manifestó.

"Haber pasado por el proceso migratorio y por una carrera tan dura me ha enseñado a gestionar la frustración y a valorar cada pequeño logro", señaló. Además, explicó que esta experiencia le ha permitido, como médico, entender que la empatía y la humanidad son esenciales.

Así, el joven médico habló desde su experiencia y recordó a todos los jóvenes que emprenden este camino que está lleno de obstáculos y habrá momentos en los que "vas a dudar de ti mismo".

"Especialmente a los que emigran, les digo que la resiliencia que se gana al dejar tu país es un motor poderosísimo, si las cosas no salen a la primera, no pasa nada; los tiempos de cada quien son distintos", aconsejó.

Finalmente, se sinceró y comentó que extraña Venezuela y la sensación de hogar "que solo te da el país donde creciste", agregando que sí planea volver en algún momento.

"Creo que es el gran sueño de casi todos los que emigramos: tener la oportunidad de ejercer allá en el futuro para devolverle a nuestro país, a nuestra gente, todo lo que nos dio en un principio y todo lo que hemos aprendido fuera", concluyó Salomón Marea, número 2 del MIR.