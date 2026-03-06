De antigua academia del siglo XX a epicentro cultural: Así es Espacio DOBBLE, el nuevo referente de eventos en Madrid

Begoña Barreda y Laura Hurtado han creado un espacio donde la versatilidad, el diseño y la atención personalizada son la base para albergar eventos con identidad propia.

En el corazón de Madrid, en el barrio de Alonso Martínez, donde lo más vanguardista convive con lo más clásico y los bares, museos, tiendas y librerías se entremezclan entre sus calles, nace Espacio DOBBLE, un lugar donde se cuentan historias.

Su nombre ya nos da una pista de la filosofía de este proyecto: doble en energía, doble en atención al cliente y el resultado de una dualidad perfecta entre la experiencia consolidada y la frescura de una mirada joven.

Este proyecto no es solo un espacio de eventos; es el sueño compartido de Begoña Barreda y Laura Hurtado, una madre y una hija que han sabido unir sus talentos para ofrecer algo que el Madrid post-pandemia reclamaba: un sitio con más humanidad, alejado de los entornos impersonales.

Un refugio con historia

Para entender la magia de DOBBLE, hay que observar su fachada. Ubicado en un edificio emblemático de 1915, diseñado por el arquitecto Cesáreo Iradier Uriarte, este espacio respira un aire señorial.

Lo que hoy es un epicentro de creatividad, en su día fue un exclusivo estacionamiento para la alta sociedad madrileña de principios del siglo XX. Más tarde, se convirtió en una academia de oposiciones. Cuando Begoña y Laura encontraron el local, después de meses de búsqueda por la capital, supieron ver su potencial más allá del abandono.

Tras una reforma que respetó esa esencia industrial, pero le añadió una calidez minimalista, DOBBLE se erige hoy como un lugar versátil y exclusivo, ideal para la celebración de todo tipo de eventos.

Una dupla que se complementa

Detrás de este proyecto hay dos historias que convergen.

Laura Hurtado creció aprendiendo con su madre e inspirándose en ella cada día. Y no es para menos, Begoña Barreda cuenta con un currículum extenso. Con más de 35 años de experiencia, su trayectoria ha estado vinculada al mundo de la comunicación, el marketing y la gestión de eventos.

Comenzó su carrera en medios como Antena 3 y escribiendo reportajes para revistas como Interviú. Después, ocupó puestos directivos en Oracle, donde gestionó áreas de marketing y comunicación y equipos internacionales. Más tarde, fundó KOR Business Marketing, una agencia desde la que desarrolló estrategias para grandes marcas.

Su enfoque es estratégico, sólido y experto. Laura, por su parte, terminó la carrera el año pasado y decidió sumarse al proyecto tras haber pasado nueve meses de prácticas en una agencia de marketing de influencers, donde adquirió una sólida experiencia en comunicación, marcas y gestión de proyectos.

Ella es la ventana a las nuevas tendencias, la sensibilidad actual y la conexión con las formas de comunicar que marcan el ritmo actual.

“Nos compenetramos muy bien, cada una tiene su estilo, pero compartimos valores claros como la honestidad, la atención al detalle y el deseo de crear espacios que conecten a las personas”, describe Hurtado.

Instalaciones de Espacio DOBBLE

La revolución de lo humano

La idea de DOBBLE se cristalizó en un momento de cambios e incertidumbre. “Después de la pandemia hubo una revolución de eventos de formato reducido. Las empresas y las personas buscaban espacios más humanos, alejados de los entornos impersonales”, señala Begoña Barreda.

Bajo esta premisa, el espacio se diseñó para ser versátil y poder acoger:

Presentaciones y conferencias.

Talleres y formaciones.

Pop-ups y showrooms.

Celebraciones.

Sesiones fotográficas o grabaciones.

Formatos a medida.

Un año de éxitos

Aunque Espacio DOBBLE naciera hace solo un año, ya se ha convertido en un espacio de referencia para sectores tan diversos como la tecnología, el lujo, la alimentación o el mundo editorial. No se trata simplemente de alquilar unos metros cuadrados; Begoña y Laura se involucran en el diseño del evento, aportando ideas y soluciones técnicas para que cada cliente se sienta acompañado.

Uno de los proyectos que más orgullo les genera es ser la sede del Club de Lectura de la Revista MAGAS de El Español. Entre sus vigas históricas y sus arcos elegantes, han resonado las voces de grandes escritoras como Megan Maxwell, Marta Robles, Espido Freire o Julia Navarro.

Club de lectura de MAGAS

Además, el espacio también ha sido escenario de producciones editoriales, presentaciones de producto y encuentros profesionales vinculados al mundo del lifestyle, la comunicación y la cultura de MAGAS.

Mirando al futuro, Begoña y Laura mantienen intacto su compromiso: seguir abriendo las puertas de DOBBLE a nuevas colaboraciones, formatos y desafíos creativos. En este rincón de Alonso Martínez, cada evento encuentra su propia identidad, su ritmo y su sentido.