Estados Unidos cambia la norma de los permisos de trabajo: reduce de 5 años a 18 meses su duración

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos ha reducido la duración de los permisos de trabajo para solicitantes de asilo, refugiados y residentes de 5 años a 18 meses. La medida afecta a quienes hayan presentado la petición de permiso de trabajo a partir del 5 de diciembre o estén a la espera de resolución. La validez de las autorizaciones de empleo coincidirá con la duración del Estatus de Protección Temporal (TPS) o período de libertad condicional, lo que sea menor. El USCIS justifica el cambio por motivos de seguridad, buscando controles más frecuentes para evitar amenazas y detectar posibles fraudes.

La administración Trump continúa con su particular 'cruzada' contra la inmigración. Así, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció el pasado mes de diciembre otra 'vuelta de tuerca' en este campo.

En concreto, redujo de 5 años a 18 meses la duración de los permisos de trabajo de solicitantes de asilo, refugiados y solicitantes de residencia.

El cambio también afecta a aquellas personas que tengan solicitudes de asilo o de suspensión de la expulsión pendientes. Asimismo, a quienes hayan presentado la petición del permiso de trabajo a partir del pasado 5 de diciembre, o que la hubieran presentado con anterioridad y estén todavía a la espera de resolución.

Seguridad

El Uscis, organismo adscrito al Departamento de Seguridad Nacional, dijo entonces que el período de validez de la autorización de empleo "iniciales y de renovación será de un año".

A la par, matizó que expiraría coincidiendo con la "fecha de finalización del período de libertad condicional autorizado o la duración del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que sea más corto".

La medida afecta a aquellos "extranjeros en libertad condicional como refugiados; extranjeros a los que se les otorgó el TPS; extranjeros a los que se les otorgó libertad condicional; extranjeros con una solicitud de TPS pendiente, extranjeros con permiso de residencia como

cónyuges de empresarios".

El director del Uscis, Joseph Edlow, justificó la modificación porque "garantizará que quienes deseen trabajar en Estados Unidos no supongan una amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales".

"Tras el ataque perpetrado contra miembros de la Guardia Nacional en la capital de nuestro país por un extranjero que fue admitido (...) por la administración anterior -del demócrata Joe Biden-, queda aún más claro que el Uscis debe llevar a cabo controles frecuentes de los extranjeros", defendió.

Y concluyó indicando que "revisar a un extranjero con mayor frecuencia permitirá al Uscis disuadir el fraude y detectar aquellos con intenciones potencialmente dañinas para que puedan ser procesados para su deportación".