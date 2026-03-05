Huang Cong, el joven chino que gana 20.000 € al mes cuidando gatos domésticos: alimentó hasta 55 felinos en un día

Huang Cong, el joven chino que gana 20.000 euros al mes cuidando gatos domésticos: alimentó hasta 55 felinos en un día iStock

Durante las fiestas o vacaciones, muchas familias enfrentan el reto de garantizar el cuidado de sus mascotas mientras viajan o disfrutan de unos días de descanso.

Lo que para los dueños puede resultar un gasto elevado, para otros supone una oportunidad rentable. Es el caso de Huang Cong, nacido en 1991 y residente en Shanghai, quien cónto a South China Morning Post cómo convirtió la atención de gatos domésticos en una fuente de ingresos sorprendente y sostenida.

Cong lleva nueve años especializado en servicios de alimentación a domicilio, atendiendo gatos mientras sus dueños están fuera.

Durante el reciente Año Nuevo Lunar, él y su equipo de cuatro empleados permanecieron en Shanghai, completando aproximadamente 2.000 visitas a domicilio antes y después de la festividad.

De estas, Huang se encargó personalmente de 1.000 gatos, atendiendo hasta 55 órdenes en su día más ocupado.

Cada visita, de 10 a 15 minutos, incluía la limpieza de la caja de arena, reposición de comida y agua, revisión de la salud del felino, inspección de ventanas y aparatos eléctricos, e incluso sacar la basura.

Servicios adicionales, como administrar medicación o cortar uñas, se ofrecían sin coste si las solicitudes eran razonables. El esfuerzo físico fue considerable.

Durante la temporada, Cong salía de su casa a las 3 de la mañana y trabajaba hasta las 10 o 11 de la noche, durmiendo apenas tres o cuatro horas por la noche.

Aun así, su dedicación ha sido recompensada con 160.000 yuanes (aproximadamente 23.000 dólares o 20.000 euros) durante el mes festivo, una suma que evidencia la alta demanda de servicios de cuidado de mascotas en la ciudad.

Los clientes habituales, muchos de los cuales repiten cada año, representan ya más del 80% de las solicitudes, mientras que el resto corresponde a personas que viajan en períodos menos concurridos.

En cuanto a tarifas, Huang ha mantenido precios constantes en nueve años: entre 60 y 80 yuanes por visita en el distrito de Jiading, 100 yuanes en otras zonas de Shanghai y hasta 200 yuanes para distancias largas o hogares con varios gatos.

Este equilibrio entre precio y calidad le ha permitido consolidar su negocio y fidelizar a sus clientes, al tiempo que garantiza un servicio profesional y confiable.

El cuidado de mascotas en España

En España, el cuidado de mascotas combina servicios tradicionales y plataformas tipo "marketplace", bajo la supervisión de la Ley de Bienestar Animal 7/2023.

Los dueños pueden optar por residencias y guarderías, cuidadores particulares a domicilio o paseadores profesionales. Plataformas como Rover, Gudog o PetBacker permiten reservar servicios, realizar pagos seguros y, en algunos casos, incluir seguros veterinarios.

Además, muchos cuidadores contratan seguros de responsabilidad civil que cubren daños a terceros y accidentes del animal, considerados imprescindibles en el sector.

Para vacaciones largas, lo habitual es contratar residencias o cuidadores en casa; para jornadas cortas, se recurre a guarderías de día o paseadores que envían fotos y actualizaciones.

La historia de Huang Cong demuestra cómo el espíritu emprendedor y la profesionalización de un servicio tradicional pueden generar oportunidades económicas excepcionales.

Su experiencia pone de relieve la importancia de la organización, la pasión y la dedicación en un mercado cada vez más demandado, donde el cuidado responsable de las mascotas se convierte en un servicio vital para las familias urbanas.