Jorge Morales, ingeniero: “Si no se pacifica el estrecho de Ormuz de aquí al domingo tendremos un problema grave en Europa”

El reciente conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos ha ido escalando los últimos días. Además de todas las amenazas bélicas, la economía mundial se ha visto fuertemente afectada por este enfrentamiento.

Una de las grandes preocupaciones está relacionada con el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasan al menos 20 millones de barriles de petróleo diarios, la quinta parte del suministro mundial.

Esto ha hecho que se disparen los precios del petróleo, lo cual, según explicó en Antena 3 el ingeniero industrial, Jorge Morales de Labra, supondrá una inflación generalizada que afectará no solo al combustible, sino a toda la cadena de producción y la cesta de la compra.

"El gas es lo más relevante"

El ingeniero comenzó su intervención señalando que lo realmente preocupante es que el cierre del estrecho se prolongue por mucho tiempo, ya que, "una interrupción del estrecho de Ormuz de un mes es un problemón internacional, desde el punto de vista del petróleo y sobre todo el gas".

"El gas es lo más relevante en este momento, más que la gasolina", enfatizó el experto. Lo cierto es que, recordó que esta situación no es nueva sino que ya se vivió en el momento del conflicto entre Rusia y Ucrania, "que al final tuvimos un IPC del 10% por dos años".

"El problema no es que haya un desabastecimiento inmediato en España, efectivamente, España tiene muchas opciones para comprar gas, el problema es el precio", explicó Morales Labra.

Ahondó más en el tema explicando que el gas licuado suele tener precios similares en todas las zonas geográficas; sin embargo, el problema aparece cuando el gas deja de llegar a China y Alemania tiene que comprar gas, "porque los metaneros que venían a España se van a Alemania si paga más".

"El precio es el mismo y ayer subió un 35% y ahora a primera hora de la mañana está subiendo un 13% más, esto es una barbaridad", confesó el experto en energía.

Sin embargo, transmitió que probablemente no se notará en las familias españolas porque ya, a finales del invierno, no se utiliza tanto la calefacción.

A pesar de ello, recalcó que esto es una subida muy importante y que "ya se ha materializado en más de un 50% en poco más de 24 horas y eso tiene unas consecuencias en la economía, sobre todo en invierno".

Lo cierto es que el precio de la energía al final se traslada por toda la cadena de valor, principalmente porque no solo consiste en que no se consuma calefacción o no se eche gasolina en el coche sino que también afecta a las empresas.

Las empresas que utilizan gas para producir productos, como es el caso de la construcción o el sector químico, tendrán que encarecer sus precios del producto final, con lo cual afecta al consumidor.

Algo que agrega preocupación a que este tema se prolongue es que la amenaza de Irán de atacar a los barcos que pasen por el estrecho hace que estos decidan no cruzar.

"La simple amenaza de que crucen hace que los seguros de esos barcos se hayan disparado hasta tal precio que los hacen inviables, es que no salen barcos en este momento del estrecho", manifestó el ingeniero industrial.

De esta manera, Morales Labra fue sincero y describió la situación en el estrecho como "más que preocupante".

"Estamos a la espera de que se aclare la intervención de Estados Unidos y si es capaz de pacificar o no el estrecho de Ormuz, pero si no lo hace rápidamente, y muy rápidamente en esta semana de aquí al domingo, tendremos un problema muy grave en la economía europea", sentenció el ingeniero concluyendo su intervención.