Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos planea cambiar el plazo para que los solicitantes de asilo pidan el permiso de trabajo (EAD) de 180 a 365 días. La propuesta permite al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) extender los plazos de respuesta para tramitar los permisos de empleo. El cambio busca reducir las solicitudes de asilo consideradas fraudulentas que buscan obtener autorizaciones de trabajo. El periodo de consulta sobre la medida finaliza el 24 de abril, cuando podría entrar en vigor el nuevo plazo.

Se llama Documento de Autorización de Empleo (EAD por sus siglas en inglés). Se trata de una tarjeta emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) de Estados Unidos (EEUU) y permite trabajar a extranjeros legalmente por tiempo limitado.

El EAD se aplica para ciertas categorías de migrantes. Por ejemplo, aquellos que solicitan asilo. Estos, deben solicitar la autorización a través del Formulario I-765. ¿Quién la necesita? Aquellos ciudadanos que no tienen una visa de trabajo específica o tarjeta de residente permanente (Green Card).

Hasta ahora, el plazo disponible para conseguirla estaba fijado en 180 días. Sin embargo, si la propuesta lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sale adelante, los solicitantes de asilo deberán esperar 365 días para pedir un EAD.

Periodo de consulta

La medida en la actualidad está en lo que podría denominarse como un periodo de consulta, en el que está la puerta abierta a comentarios y matizaciones sobre la misma. Dicho periodo concluirá el próximo 24 de abril, fecha en la que entraría en vigor.

Por lo tanto, y hasta entonces, seguirá el plazo actual de 180 días. A partir de ese momento, y si no hay cambios sustanciales, quienes lleguen al país como solicitantes de asilo deberán esperar como mínimo un año para poder solicitar el EAD.

Otro punto a tener en cuenta es que la norma propuesta por el DHS autoriza a que el Uscis disponga, 'a su libre albedrío', los plazos máximos de respuesta. Es decir, que podría retrasar ‘a su antojo’ el procesamiento de los datos, alargando cuanto estimara oportuno dicha respuesta.

Según la estadística, tres de cada cuatro peticiones de asilo ante el Uscis suelen tardar más de 180 días en resolverse.

Con este cambio lanzado desde la administración Trump, lo que pretende es reducir el número de solicitudes de asilo que consideran fraudulentas para así obtener autorizaciones de empleo.