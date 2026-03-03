Más de 7.000 euros en 'bonus': Mercadona reparte 1.000 millones entre sus empleados para mejorar su salario

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona ha repartido más de 1.000 millones de euros entre sus más de 112.000 empleados para mejorar su salario y poder adquisitivo. El 70% de la plantilla, con más de cuatro años de antigüedad, ha recibido un bonus de 7.250 euros netos, incluyendo variables y nómina. La empresa ha subido los salarios para compensar el IPC y ha aumentado las vacaciones de 30 a 37 días anuales, tanto en España como en Portugal. Estas medidas han contribuido a una mejora en la productividad y rentabilidad de Mercadona, reforzando su modelo centrado en la satisfacción del trabajador.

En un momento en que los salarios y el poder adquisitivo se han convertido en uno de los principales temas de debate en España, algunas compañías destacan por cómo priorizan a sus empleados.

Mercadona, la cadena de supermercados líder en el país, ha decidido ir más allá de la política mínima de su sector, poniendo en marcha medidas que buscan no solo recompensar a su plantilla, sino también mejorar su calidad de vida y estabilidad económica.

Según ha informado la propia cadena de supermercados, se han destinado más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo y la calidad de vida de su plantilla.

En concreto, este año la compañía ha repartido 780 millones de euros de sus beneficios en concepto de variable entre sus más de 112.000 empleados.

Para la mayoría de la plantilla, que representa el 70% y tiene más de cuatro años en la empresa, esto se traduce en 7.250 euros netos, que incluyen 5.400 euros en concepto de variable más su nómina mensual.

El resto de trabajadores, con menos de cuatro años de antigüedad, también ha recibido primas, aunque con condiciones diferentes.

Además, Mercadona ha aplicado una subida salarial para compensar el incremento del IPC, que en España fue del 2,9% y en Portugal del 2,2%, lo que supone un coste anual de 125 millones de euros.

La compañía también ha mejorado la jornada laboral, aumentando el período de vacaciones de 30 a 37 días. Esta medida, vigente desde diciembre de 2025 tanto en España como en Portugal, tiene un coste anual de 100 millones de euros.

En conjunto, todas estas iniciativas representan un esfuerzo superior a los 1.000 millones de euros y refuerzan el modelo de gestión de Mercadona, basado en la satisfacción del trabajador.

Según la compañía, estas medidas han contribuido a que la empresa incremente su productividad y gestión, alcanzando sus mejores datos históricos en rentabilidad y cuota de mercado, demostrando que invertir en empleados genera un retorno positivo para la compañía.