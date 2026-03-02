La inquietante cara del ataque de EEUU a Irán: el petróleo sube a casi 70 euros por barril y el oro alcanza los 4.539 euros la onza

Miles de simpatizantes del grupo chií libanés Hizbulá se congregaron este domingo en el suburbio sureño de Beirut del Dahye para honrar a líder supremo iraní Alí Jameneí Edgar Gutiérrez EFE

Las claves nuevo Generado con IA El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán provocó la muerte del ayatolá Alí Jamenei y represalias iraníes sobre bases estadounidenses y aliadas. El cierre del estrecho de Ormuz disparó el precio del crudo Brent un 10%, hasta casi 70 euros por barril, y el oro alcanzó los 4.539 euros la onza. Las bolsas europeas y asiáticas registraron fuertes caídas, con el Ibex 35 perdiendo casi un 3% y el bitcoin desplomándose un 5,6%. La OPEP+ anunció un aumento de la producción de crudo ante la interrupción de envíos, mientras expertos advierten de posibles nuevas subidas en los precios del petróleo.

Este sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel orquestaron un ataque a Irán, el cual resultó en la muerte del ayatolá Alí Jamenei. Por su parte, Teherán también bombardeó varias bases militares estadounidenses y las de los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

Además de las fatalidades que han tenido lugar, producto del conflicto, la economía mundial también se ha visto afectada por este ataque.

El cierre del estrecho de Ormuz ha disparado los precios del crudo Brent un 10% hasta llegar a 69,86 euros el barril. El Ibex 35, por su parte, amaneció con pérdidas de más del 2%, mientras que el oro se sitúa en casi 5.000 euros la onza frente al desplome del 5,6% de las criptomonedas.

El cierre del estrecho de Ormuz

Los precios internacionales del crudo Brent, que es utilizado como referencia mundial para los precios del petróleo, se han disparado un 10% hasta superar los 69,82 euros por barril.

Este repunte no es casualidad, ocurre tras el ataque a tres buques petroleros cerca del estrecho de Ormuz, el paso por el que transita al menos una quinta parte del suministro mundial de petróleo, lo que se traduce en 20 millones de barriles al día.

Lo cierto es que los envíos de petróleo, gas y otras mercancías se vieron interrumpidos cuando Irán anunció el cierre del estrecho.

Como respuesta a esto, los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) acordaron aumentar la producción de crudo en 206.000 barriles diarios el mes que viene.

Los expertos en el sector de la energía y recursos naturales de Wood Mackenzie advirtieron que si la situación persiste, los precios podrían llegar a situarse por encima de los 85,22 euros por barril.

Con esta situación, Mads Christensen, de Greenpeace International, recalcó la importancia de que el mundo deje de depender del petróleo y el gas, y que es preciso hacer una transición hacia una energía más verde.

El Ibex 35, el oro y el Bitcoin

Las principales bolsas europeas abrieron este lunes con importantes pérdidas como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

En Madrid, el Ibex 35 amaneció con un descenso del 2,76%, hasta los 17.853,25 puntos. Tan solo Repsol e Indra se libraron de las pérdidas. Alrededor del mediodía, moderó la caída al 2,5%.

En el Stoxx Europe 600, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, los números también se teñían de rojo con descensos que iban del 3% al 4%, sobre todo en bancos, compañías de distribución y consumo, y valores ligados al ocio y el turismo.

En Wall Street también se vieron caídas, pero no con tanta dureza como en Europa. El Dow Jones inició su jornada con un 0,98%; el S&P 500, un 0,75%; y el Nasdaq Composite, un 0,68%.

Por otro lado, las bolsas asiáticas registraron caídas de entre el 1% y el 2%, aunque no tan drásticas, fueron el primer indicador del impacto.

El mercado de las criptomonedas también ha sufrido el fuerte impacto de esta situación geopolítica, las ventas agresivas de este valor han hecho que el bitcoin se desplome a los 53.922,20 euros, lo que se traduce en una caída de 5,6% en las últimas 24 horas.

Al contrario, el oro ha visto unas subidas considerables tras el ataque llegando hasta los 4.539 euros la onza.

Esta subida del oro es lógica teniendo en cuenta que es un activo refugio. Gracias a su naturaleza, este metal se convierte en una inversión segura en tiempos de tensión geopolítica e incertidumbre económica, ya que mantiene su valor cuando otros activos caen, como está sucediendo actualmente.