Ya es oficial: el permiso de cinco días para cuidar de familiares enfermos se puede coger de manera flexible tras el incidente

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo ha confirmado que el permiso retribuido de cinco días para cuidar familiares enfermos puede tomarse de manera flexible y no necesariamente tras el incidente. Los trabajadores pueden organizar los días de permiso según las necesidades del familiar, siempre que se disfruten de manera seguida. La medida permite coordinar a varios familiares y facilita una atención más racional a la persona afectada, reforzando la conciliación laboral y familiar. La decisión beneficia tanto a empleados como a empresas, al dar más flexibilidad en la gestión de recursos humanos y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Desde junio de 2023, los trabajadores en España cuentan con un permiso retribuido de cinco días para cuidar a familiares enfermos, hospitalizados o intervenidos quirúrgicamente.

Esta medida, que forma parte de la política laboral para reforzar la conciliación y la protección familiar, tenía hasta ahora un uso limitado por la interpretación de algunas empresas, que obligaban a iniciar los días de permiso justo en el momento del accidente o la hospitalización.

Esta rigidez complicaba la organización familiar y generaba situaciones poco prácticas si eran varios los familiares que tenían que cogerlo a la vez, lo que no siempre era posible ni eficiente.

El fallo del Tribunal Supremo del 4 de febrero aclara de manera definitiva que los días de permiso no tienen que empezar inmediatamente tras el hecho que motiva la ausencia, pero sí han de cogerse seguidos.

Y es que ni el Estatuto de los Trabajadores ni la normativa europea que introdujo este derecho fijan un inicio obligatorio, por lo que los empleados pueden organizar los días según las necesidades reales del familiar que requiere asistencia.

Esta flexibilidad permite una planificación más racional, incluso coordinando a distintos familiares para que la persona afectada no quede desatendida.

Asimismo, la sentencia también subraya que el objetivo del permiso es atender a la persona necesitada durante un período prolongado, no limitarlo a la fecha concreta del accidente o ingreso hospitalario.

España, señala el tribunal, se encuentra dentro del modelo de "estado del bienestar mediterráneo", en el que la familia sigue siendo un pilar central de cohesión y cuidado social.

Tras este fallo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebró la decisión, reconociendo que da mayor libertad a los trabajadores y evita situaciones ilógicas como la de todos los familiares cogiendo el permiso al mismo tiempo.

Para las empresas, representa una mayor flexibilidad para gestionar sus recursos humanos sin descuidar la atención a los empleados, mientras que para estos mejora su calidad de vida y la de sus familias, consolidándose como una herramienta flexible y más que necesaria.