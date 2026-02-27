Rusia endurece las normas: todos los españoles pueden ser rechazados si su pasaporte no cumple este requisito

Pasajeros en el Aeropuerto del Prat en una imagen de archivo SIMÓN SÁNCHEZ

Rusia se mantiene firme con los controles de entrada y la aplicación de sus normas migratorias, una decisión que afecta directamente a los ciudadanos españoles que tengan previsto viajar al país en los próximos meses.

Y es que las autoridades rusas han recordado que podrán rechazar en frontera a cualquier viajero español cuyo pasaporte no disponga de una validez mínima de seis meses desde la fecha prevista de salida del territorio ruso.

Una medida, que no es nueva pero ahora se aplica con mayor rigor, y que viene a generar inquietud en el sector turístico y entre las agencias de viajes, ya que son muchos los viajeros que desconocen este paso previo y se ven obligados a cancelar o aplazar sus planes por no haber revisado con detalle la fecha de caducidad de su documento.

Y es que el problema no es un tema menor. Pues, aunque el visado haya sido concedido y el billete esté pagado, el acceso puede ser denegado si el pasaporte no cumple ese margen de seis meses.

Sin embargo, además de la vigencia, las autoridades exigen que el pasaporte esté en buen estado y cuente con al menos dos páginas en blanco para los sellos de entrada y salida.

Pues, aunque muchos creen ir seguros porque saben que lo tienen en fecha, un documento deteriorado o con hojas dañadas también puede ser motivo suficiente para impedir el acceso al país.

Este requisito se aplica tanto a quienes solicitan un visado tradicional como a los que optan por la eVisa disponible para determinadas regiones.

En todos los casos, el pasaporte es la base sobre la que se tramita la autorización de entrada, por lo que cualquier error o descuido invalida el proceso.

Expertos en movilidad internacional recomiendan comprobar la documentación antes incluso de iniciar la solicitud del visado, ya que si el pasaporte está próximo a caducar, aconsejan renovarlo con antelación para evitar pérdidas económicas derivadas de cancelaciones de vuelos y reservas hoteleras.

Y es que, tal y como inciden desde la mayoría de agencias de viajes, ser precavido y revisar a tiempo tan solo una fecha, puede marcar la diferencia entre disfrutar del viaje o quedarse en tierra.