Ya es oficial: el precio del alquiler de vivienda baja en 11 comunidades autónomas

Las claves nuevo Generado con IA El precio del alquiler de vivienda ha bajado en 11 comunidades autónomas tras alcanzar máximos históricos en 2025. Cantabria, Navarra, Madrid, La Rioja, Cataluña, Baleares, Galicia, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla y León experimentan descensos acumulados en 2026. Sin embargo, en Aragón, Andalucía, Extremadura, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha el precio del alquiler sigue subiendo y marca récords históricos. A nivel nacional, el precio medio del alquiler se sitúa en 14,27 €/m² al mes, un 5,3% más que hace un año, aunque ya muestra signos de estabilización.

Ajuste en el precio del alquiler de vivienda tras los máximos históricos logrados en 2025. Esta es una de las principales conclusiones del último informe elaborado por Fotocasa y que demuestra que, en 11 comunidades autónomas, esta corrección se está produciendo.

En esas 11 CCAA el año 2026 ha arrancado con descensos acumulados respecto a su techo histórico de 2025.

En concreto, hablamos de Cantabria (-11,2%), Navarra (-7,3%), Madrid (-6,7%), La Rioja (-5,0%), Cataluña (-3,5%), Baleares (-2,8%), Galicia (-2,7%), Murcia (-2,7%), País Vasco (-1,4%), la Comunidad Valenciana (-1,0%) y Castilla y León (-0,7%).

Dos velocidades

Mientras que en estas CCAA se está produciendo un ajuste de los precios, en otras prosiguen con su particular cuesta arriba. De hecho, en seis de ellas se ha llegado en enero al precio más alto de toda su serie histórica.

Datos que no hacen sino confirmar el comportamiento heterogéneo que se está viviendo en el mercado del alquiler en el conjunto de España.

Se trata de Aragón (6,2%), Andalucía (6,3%), Extremadura (7,4%), Asturias (9%), Canarias (9,3%) y Castilla-La Mancha (17,1%).

En el conjunto de España, el precio medio del alquiler se sitúa en 14,27 €/m² al mes, con una subida interanual del 5,3%.

Sin embargo, ese dato se encuentra un -0,8% por debajo del máximo alcanzado en junio de 2025, lo que confirma una ligera corrección en el conjunto del mercado tras el pico registrado el pasado año.

“El precio del alquiler cambia de tendencia tras varios años de encarecimiento ininterrumpido”, afirma María Matos. “El año 2026 comienza con la confirmación de que el alquiler se modera y por tercera vez en ocho meses, el precio abandona las subidas de doble dígito que llevaba presentando casi 4 años”.

Con estos datos, la experta subraya que la variación del 5,3% apunta a “una posible estabilización progresiva de los precios que avanzan ahora a dos velocidades”.

Y remarca que “las comunidades con mayor dinamismo económico y una presión de demanda históricamente elevada, que durante los últimos años habían liderado los incrementos, comienzan a mostrar signos de desaceleración”.

Por último, concluye que, en paralelo, “regiones tradicionalmente menos tensionadas siguen registrando aumentos intensos, lo que refleja un desplazamiento parcial de la presión hacia nuevos territorios”.