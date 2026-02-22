Jennifer, cuidadora a domicilio en España: "No soy tu chacha y no tengo que limpiarte la casa, soy una profesional formada"

Las claves nuevo Generado con IA El sector de cuidados a domicilio en España emplea a más de 565.000 personas, siendo más del 80% mujeres, y enfrenta falta de reconocimiento profesional. Jennifer, cuidadora a domicilio, denuncia la confusión entre sus funciones profesionales y las tareas domésticas, lo que afecta el salario y la valoración social del oficio. El trabajo de las cuidadoras está condicionado por estereotipos de género, lo que perpetúa la invisibilidad y la baja remuneración del sector. La falta de reconocimiento profesional lleva a sueldos bajos y situaciones laborales precarias, perjudicando tanto a las cuidadoras como a las personas que atienden.

En España, el sector de cuidados a domicilio emplea a más de 565.000 personas, decenas de miles de profesionales que prestan servicios en el propio hogar de personas mayores, con dependencia o con necesidades específicas de atención, y una abrumadora mayoría —más del 80 %— son mujeres.

Al mismo tiempo, en nuestro país hay más de 1,7 millones de personas con una situación de dependencia reconocida, con necesidad de apoyo para actividades básicas de la vida diaria y, de todos ellos, aproximadamente 390.000 están en centros residenciales.

A pesar de estas cifras y de la creciente demanda de estos servicios, la realidad del oficio de las cuidadoras sigue estando difuminada en la percepción pública. Para buena parte de la sociedad, su trabajo se confunde con tareas domésticas o con una "ayuda familiar" sin formación específica.

Frente a esta situación, numerosas cuidadoras y colectivos llevan años tratando de visibilizar su labor, de aclarar cuáles son sus funciones reales y de reclamar un reconocimiento social y profesional que hoy está muy lejos de corresponder con la realidad de su trabajo diario.

Es en este contexto donde surge la voz de Jennifer, una cuidadora a domicilio que denuncia en redes sociales la realidad del sector y que, además, empuja a otras profesionales a tener claro cuál es su papel en un domicilio.

El sector de cuidados

El cuidado en el domicilio constituye un pilar esencial del bienestar en España, respondiendo a la preferencia del 87% de los mayores de envejecer en su hogar.

Este sistema, a menudo invisible, combina el apoyo familiar informal con la creciente demanda de atención profesional.

Sin embargo, a pesar de su peso social, este sector arrastra un problema estructural: la falta de reconocimiento del cuidado profesional como una labor especializada.

Este déficit de reconocimiento social es la raíz de muchos de los conflictos que enfrentan las cuidadoras cada día.

Para Jennifer, esta confusión entre cuidado profesional y tareas domésticas es una de las cuestiones más frustrantes de su trabajo. "Cuando algo no se reconoce como trabajo, no se paga.

Por eso nuestros sueldos son bajos, no porque valga poco lo que hacemos, sino porque se ha hecho invisible", explica.

Sin embargo, no es solo cuestión de salario. Según la profesional, la gran mayoría de las veces el papel de la cuidadora no está claro en los domicilios, lo que deriva en situaciones en las que se espera que la profesional también realice labores que no tienen nada que ver con su formación ni con sus competencias.

"Una cosa es apoyar a la persona en tareas vinculadas a su cuidado y otra muy distinta es asumir tareas de la casa o de la familia que no tienen que ver con ella", apunta.

Cuando una cuidadora se ve arrastrada a hacer estas tareas extra, no solo deja de atender lo más importante —el bienestar y la salud de la persona cuidada—, sino que además termina cargando con una responsabilidad que no le corresponde.

Este problema de límites no es un capricho ni una exigencia: es, según Jennifer, una necesidad profesional. "Tener claro este detalle no es ser conflictiva, es proteger tu trabajo y tu rol profesional", confiesa.

El cuidado profesional requiere formación, planificación y una relación de respeto mutuo entre la cuidadora y la familia o el entorno de la persona cuidada.

Sin estos elementos, el servicio se desdibuja y termina recayendo en imaginarios tradicionales que equiparan el cuidado con "algo natural" o con un rol femenino intrínseco, en lugar de con una profesión con competencias y técnicas propias.

El problema se enraíza, en gran medida, en la persistencia de estereotipos de género. El hecho de que más del 80 % de las cuidadoras sean mujeres no es accidental: es reflejo de una sociedad que históricamente ha asignado a las mujeres —de manera no remunerada— el rol de cuidadoras naturales.

Esta asociación cultural entre mujer y cuidado condiciona la forma en que se percibe y se valora este trabajo en el mercado laboral. Para Jennifer, es esencial romper con esa visión: "El cuidado familiar no es lo mismo que el cuidado profesional; y las cuidadoras a domicilio hacemos cuidado con formación", aclara.

Esa confusión tiene una consecuencia directa en la estructura salarial y en la valoración del sector. "El problema no es solo el sueldo, el problema es lo que el sistema no ve", afirma Jennifer.

Para muchas familias y gestores de servicios, el valor del cuidado queda diluido y, si ni siquiera ellas mismas reconocen el valor del cuidado profesional, cómo va a ser remunerado de forma digna.

La invisibilidad del trabajo se traduce en salarios bajos: "900 euros no es un sueldo digno, no es vivir, es sobrevivir. Muchas cuidadoras a domicilio ni siquiera llegan a esta cifra", explica.

Además, para Jennifer, la cuestión trasciende lo puramente económico. La normalización de situaciones de inseguridad o desamparo laboral forma parte de una cultura profesional que, según cuenta, perjudica tanto a las cuidadoras como a quienes cuidan.