Alex, dueño de un negocio de lavado de coches: "De 1.520 € facturados, después de impuestos me quedan 86 €"

Las claves nuevo Generado con IA Alex, autónomo y dueño de un servicio de limpieza de coches a domicilio, factura 1.520 euros al mes, pero tras impuestos y gastos solo le quedan 86 euros de beneficio. Desglosando los ingresos, debe restar el 21% de IVA, el 15% de IRPF y gastos fijos como gestoría, cuota de autónomos, parking, combustible y productos de limpieza. En España hay más de 3,3 millones de autónomos, pero la presión fiscal, las cuotas y los gastos hacen difícil obtener beneficios y estabilidad. Pese a las dificultades, Alex considera que no fracasa mientras cubra los gastos y confía en que el esfuerzo dé frutos a largo plazo.

Ser un profesional por cuenta propia en España no es tarea fácil, ya que, aunque tiene algunas ventajas como la posibilidad de tener una mayor libertad y flexibilidad al gestionar un negocio propio, también lleva asociadas grandes responsabilidades.

Los autónomos deben mantener un control total de su actividad, además de soportar una gestión fiscal que lleva asociados diferentes impuestos y cuotas que pueden llegar a convertirse en un gran quebradero de cabeza para estos profesionales.

En esta ocasión, Alex Tensso (@alextensso) ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok en el que explica cuánto dinero gana al mes como autónomo, de forma que busca dar visibilidad al esfuerzo de estos trabajadores que en muchos casos tienen un escaso beneficio.

El creador de contenido explica que antes trabajaba como camionero, pero que actualmente es autónomo y tiene una empresa de detailing a domicilio, es decir, que se dedica a limpiar coches en la propia casa del cliente.

¿Cuánto ha ganado en su primer mes?

El joven explica que "de 1.520 euros facturados, después de impuestos y gastos solo me quedan 86 euros", y pasa a desglosarlo para que todo el mundo pueda conocer cuál es la realidad de muchos profesionales por cuenta propia.

A pesar de que factura 1.520 euros, luego la mayoría de ese dinero desaparece. En primer lugar, tiene que lidiar con el IVA, que explica que, al ser del 21%, le quitaron 319 euros que no son suyos, por lo que se queda con 1.200 euros.

A esta cifra tiene que restar un 15% de IRPF, que son 180 euros que se restan y que hacen que sus ganancias bajen hasta los 1.020 euros, pero esto no es todo, ya que a esta cantidad también hay que restar los gastos fijos del negocio.

En gestoría gasta 100 euros, mientras que en la cuota de autónomo desembolsa 89 euros, que se suman a los gastos del parking de la furgoneta (89 euros), el combustible al tratarse de un trabajo a domicilio (315 euros) y otros 340 euros en productos de limpieza.

De esta manera, una vez descontados todos esos gastos fijos a los 1.020 euros que le quedan libres de impuestos, se encuentra con que "me quedan 86 euros para mi bolsillo", destaca Alex.

Además, a todo ello tendría que sumar sus gastos personales, que "rondan los 1.300 o 1.400 euros al mes", de forma que refleja lo dura que es la vida de un profesional autónomo, en la que es necesario facturar grandes cantidades para vivir bien.

Él mismo es consciente de que es poco dinero, pero no lo considera un fracaso, ya que ha conseguido cubrir los gastos de la empresa sin perder dinero, y aunque los beneficios son escasos y no ha conseguido conseguir un sueldo estable ni generar un beneficio real, seguirá trabajando para poder conseguirlo en el futuro.

La situación de los autónomos en España

En 2026 hay unos 3,3 millones de autónomos en España, y lógicamente no todos se encuentran en la misma situación. Cada uno de estos profesionales por cuenta propia genera ingresos muy variables, si bien las cuotas que deben pagar no son fijas, pues dependen de esos ingresos.

Más allá de tener que pagar el IVA, que actualmente se cifra en el 21%, y un adelanto del IRPF que puede llegar al 20% por trimestre, estos profesionales deben afrontar otros gastos que afectan a sus cuentas, como es la gestoría.

El propio Alex Tensso explica que para él "todo esto de abrir una empresa va por pasos", de forma que cree que "no te puede ir bien cuando arrancas". Por este motivo, confía en el futuro y, tras arrancar, cree que es clave mantener la empresa para luego conseguir mantener un salario y obtener beneficio.

Es consciente de que por el momento solo ha conseguido poner en marcha la empresa y mantenerla durante un mes, por lo que aún le falta mucho camino por recorrer para poder generar los ingresos suficientes que le permitan obtener el salario que necesita y así poder alcanzar la ansiada libertad financiera que busca.

Cada día es más difícil ser autónomo en España

Ser autónomo no es para todo el mundo ni una tarea fácil, y una clara muestra es que a lo largo de los últimos años ha caído el número de personas que deciden emprender y tener su propio negocio. De hecho, actualmente los autónomos representan menos del 16% del mercado laboral del país, registrando un mínimo histórico.

El país cerró el año 2025 con un récord de empleados por cuenta propia, con 3,43 millones, pero a pesar de que nunca hubo tantos autónomos, nunca tuvieron un peso tan bajo en el panorama laboral nacional.

Este dato, lejos de ser algo anecdótico, es una clara muestra de cómo se está transformando el ámbito laboral en el país, donde hay más contratos y más asalariados, con menos espacio para quienes prefieren trabajar por cuenta propia.

A pesar de que a lo largo del tiempo el autónomo fue clave en el tejido productivo español, cada vez tiene menor importancia, y es que todos los gastos asociados con la actividad hacen que para muchos sea insostenible continuar con ese negocio propio.

Un dato interesante es que hay una clara tendencia al autoempleo, siendo los autónomos sin asalariados el único grupo que crece, alcanzando casi los 3 millones. Mientras tanto, aquellos que generan empleo no dejan de caer.