La Comunidad premia a 20 estudiantes con un viaje a Egipto tras competir con 169 proyectos de 103 institutos

La Comunidad de Madrid ha recibido 169 proyectos de 103 centros educativos para participar en Madrid Xplora, una iniciativa con la que el Gobierno regional premiará a 20 estudiantes de 16 y 17 años con un viaje a Egipto el próximo mes de junio.

Los trabajos —presentados por alumnos de ESO y de Formación Profesional— abordan cuestiones tan dispares como la salud mental, el deporte, la nutrición o el medio ambiente, y lo hacen en formatos que van del videoblog al cortometraje, del ensayo al juego de mesa o la maqueta.

Los 20 jóvenes seleccionados viajarán acompañados por un equipo de 12 profesionales que les guiará durante toda la expedición. El itinerario incluye algunos de los grandes enclaves del país: las pirámides de Giza, el templo de Karnak o el Valle de los Reyes.

El programa prevé también actividades culturales, deportivas y sociales, como rutas en kayak por el Nilo o estancias en el desierto.

El proyecto fue anunciado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante el último Debate del Estado de la Región y está impulsado por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Para optar al viaje, los aspirantes deben tener todas las asignaturas aprobadas y disponer del Carné Joven de la Comunidad de Madrid.

En la iniciativa participan, además del Ejecutivo autonómico, la Sociedad Geográfica Española, el Museo Arqueológico Nacional y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que colaboran en el diseño de los contenidos y el acompañamiento educativo del programa.