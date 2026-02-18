Zuhang, español de origen chino: “Un chino trabaja 14 horas. Un español a las 8 horas deja el trabajo para otro día”

Las claves nuevo Generado con IA Zuhang, español de origen chino, compara la ética laboral entre China y España en una entrevista. En China, según Zuhang, no existe una limitación legal clara de horas de trabajo y es común trabajar hasta 14 horas seguidas si es necesario. En España, destaca que la jornada laboral está regulada a 40 horas semanales y es habitual dejar tareas pendientes para el día siguiente. Zuhang señala que la productividad extrema en China permite a algunos empleados disfrutar de más días libres si terminan antes sus tareas.

Se llama Zuhang. Pero también Alejandro. La misma persona, pero con nombre diferente atendiendo a su origen chino y español (sus padres son chinos, pero nació en Jerez de la Frontera). Y, en un vídeo de YouTube, le han preguntado sobre quién trabaja más, un español o un chino.

Y su respuesta hace bueno el dicho de que “trabajas más que un chino”. Es decir, que trabajan mucho, con gran esfuerzo hasta la extenuación.

“Un español por ley trabaja 40 horas pero allí, en China, no hay ley. O sea, en el contrato no pone cuántas horas tienes que trabajar”, remarca en una entrevista en el podcast Sísifo

50 horas

Con esa respuesta, la pregunta que flota en el aire es cuántas horas puede llegar a trabajar un chino en su puesto de trabajo. “Puedes trabajar 50 horas, puedes trabajar 20. El que termina antes se va a su casa”, relata.

Y matiza que esta productividad llevada al extremo es fruto de poder conseguir otra serie de beneficios. “A lo mejor te puedes coger cinco días de vacaciones porque los dos primeros días de la semana has terminado tu trabajo”, indica.

Una situación que, en España, califica como “imposible”. ¿Por qué? Porque aquí “tienes que trabajar de lunes a viernes 8 horas todos los días”.

Eso sí, también recalca que “nunca verás a un chino en el trabajo que se pega su horita de descanso para tomarse una cerveza, o para fumarse cuatro cigarros. Un chino es capaz de tirarse, si hace falta, 14 horas seguidas trabajando para terminar todas las tareas que tiene”.

Mientras que, en España, si una persona va al trabajo y no le da tiempo a concluir sus tareas un día, lo deja para el otro. “Total, me quedan otras ocho horas”, apunta.

Alejandro, o Zuhang, nació en Jerez de la Frontera (Cádiz), hijo de padres emigrantes. Con ocho años de edad, regresó a China, donde estudió Primaria. Después regresaron para establecerse en Madrid, ciudad en la que reside en la actualidad.