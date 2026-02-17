La ley de Vox para prohibir el burka y el nicab en espacios públicos: 600 euros de multa y expulsión de España

Las claves nuevo Generado con IA Vox presentó en el Congreso una propuesta de ley para prohibir el uso de burka y nicab en espacios públicos, con multas de hasta 600 euros y posible expulsión para extranjeros. La iniciativa también contempla penas de prisión de hasta tres años por coaccionar a alguien a usar estas prendas, aumentando a cuatro años si la víctima es menor de edad. Junts no apoyó la propuesta de Vox por no cumplir los estándares europeos y anunció una ley alternativa para regular el uso del burka, que esperan aprobar en un mes. Varios países europeos, como Francia, Bélgica y Suiza, ya han prohibido el uso de vestimentas que cubren totalmente el rostro en lugares públicos.

Hoy, martes 17 de febrero, se votó en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley orgánica presentada por Vox que busca prohibir la utilización en "un espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público" de los velos nicab y burka. No obstante, no fue aprobada debido al plantón de Junts.

El nicab y el burka son velos utilizados por mujeres musulmanas que tienen la característica de que cubren el rostro y, en el caso del burka, el cuerpo entero.

La prohibición de Vox impone multas de hasta 600 euros a quien la vulnere y pretende una modificación de la ley de extranjería para que también sea sancionado con expulsión del territorio nacional en el caso de extranjeros.

¿Qué dice la propuesta de Vox?

Además de imponer una multa y modificar la ley de extranjería, el partido de ultraderecha también incluye que se considere un delito coaccionar a una persona a que utilice este velo islámico integral con tres años de prisión.

Asimismo, en el caso de que la persona afectada sea un menor de edad, la pena aumenta a cuatro años de cárcel.

Ya se ha intentado en otras ocasiones prohibir el burka y en el año 2010, el Partido Popular defendió, a través de una moción, que era preciso "instar al Gobierno a realizar las reformas legales y reglamentarias necesarias para prohibir el uso, en espacios públicos o acontecimientos públicos que no tengan una finalidad estrictamente religiosa", de estas vestimentas que cubren el rostro.

La idea detrás de esto era que esta vestimenta dificulta la identificación y comunicación visual a efectos de seguridad ciudadana; agregando que supone una "discriminación" contraria a la dignidad de las personas y "lesiona" la igualdad real y efectiva de los hombres y mujeres.

A pesar de todo, la ley propuesta por Abascal no salió adelante frente a la negativa de Junts, que decidió anunciar una ley alternativa para prohibir el burka y los velos integrales.

Míriam Nogueras explicó en la rueda de prensa llevada a cabo en un set de TV, ya que se negó a hablar en la sala de prensa porque tenía una bandera de España; la diputada justificó que no respaldarán la iniciativa de Vox porque "no cumple los estándares europeos".

No obstante, sí han creado una propuesta que ya han registrado y esperan que esté aprobada en un mes, según lo expresado por Nogueras.

Es importante recalcar que hay países como Bélgica donde, desde el año 2011, está prohibido el uso de cualquier vestimenta que "oculte totalmente o de manera principal el rostro" en lugares accesibles al público.

En Francia se prohibió en el año 2010 la prohibición del uso del burka en lugares públicos, aunque entró en vigor en el año 2011.

En otros países como Austria, Alemania, Italia, Portugal, Bulgaria, Letonia, Suiza, Holanda y Dinamarca, también se han elaborado leyes y normativas de este estilo prohibiendo el uso de vestimentas que oculten el rostro en lugares públicos.

¿Qué simbolizan el burka y el nicab?

Contrario a la creencia popular, el uso del burka y del nicab no es algo estrictamente exigido en el Corán, sino que deriva de interpretaciones culturales y jurídicas muy estrictas del deber del pudor.

El nicab es un velo que cubre el rostro de la mujer y solo deja visible la franja de los ojos. La idea es que con su uso se defienda la modestia máxima de la mujer y se proteja su belleza de miradas ajenas.

Tipos de velos islámicos. IStock

Por otro lado, el burka cubre el cuerpo entero de la mujer, desde la cabeza hasta los pies, dejando una rejilla o malla en los ojos que limita la visión.

Este tipo de vestimenta se utiliza principalmente en Afganistán, donde se entiende el cuerpo femenino como el portador del honor del hombre, con lo cual debe ocultarse totalmente.

Lo cierto es que en el Corán no existe un mandato claro que exija cubrir el rostro, sino más bien el cabello (hiyab), con lo cual en el caso del burka, la obligación de su uso se origina de tradiciones anteriores al islam y normas políticas posteriores.

Así, esta vestimenta convierte a la mujer en anónima en el espacio público y acaba simbolizando sumisión y control.

De esta manera, ambas vestimentas suponen, más que una obligación religiosa, es una lectura radical e influenciada por poderes políticos concretos, como es el caso de los talibanes en Afganistán.