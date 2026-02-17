La lavandería de Jorge factura más que nunca tras el inicio de año más lluvioso desde 2001: "La mitad viene sólo a secar"

Las claves nuevo Generado con IA El inicio de 2026 ha sido el más lluvioso desde 2001, con 119 litros por metro cuadrado en la península. Las fuertes lluvias han provocado más de 20 millones de euros en pérdidas en Andalucía, especialmente en los cultivos. Las lavanderías han experimentado un aumento de clientes, muchos acudiendo solo para secar la ropa debido a la dificultad de hacerlo en casa. En la lavandería de Jorge, la facturación ha subido notablemente y la mitad de la clientela va exclusivamente a utilizar las secadoras.

2026 ha comenzado con un tren de borrascas que ha azotado a toda la península. Durante varias semanas ha llovido de forma ininterrumpida, lo que ha provocado más de 20 millones en pérdidas sólo en Andalucía, en especial en los cultivos.

Además, las fuertes precipitaciones también han tenido un impacto en las rutinas básicas de los ciudadanos. Secar la ropa en casa se ha convertido en misión imposible, por lo que muchos han tenido que acudir a las lavanderías. De hecho, mucha más gente ha recurrido a ellas durante estas semanas que en condiciones normales.

Así lo explica Jorge Quesada, propietario de una de las lavanderías más grandes de España, ubicada en Alcorcón (Madrid). Su clientela ha aumentado exponencialmente en las últimas semanas y asegura "que la mitad de la gente venía sólo a secar" su ropa en una de las 14 secadoras con las que cuenta el establecimiento.

Entre 4 y 8 euros por familia

En una entrevista en La Mirada Crítica, el empresario ha revelado que "cada día tenía entre 70 u 80 clientes" y que el cambio más grande que ha notado estos días ha sido a gente buscando secadoras porque con tanta lluvia es imposible quitar la humedad de "la ropa, las toallas o las sábanas".

Quesada, que cuenta con varias lavanderías de autoservicio a lo largo de la Comunidad de Madrid, asegura que ha visto cómo la "facturación ha subido bastante estos días".

Entonces, aunque agricultores, ganaderos o conductores hayan sufrido las consecuencias de las lluvias torrenciales, hay otros sectores que sí se han beneficiado de las inclemencias meteorológicas. Como se suele decir en estos casos, no hay mal que por bien no venga.

Eso sí, el coste por utilizar las máquinas de su lavandería es bastante económico. "En una semana una familia se gasta de media entre 4 y 8 euros, aunque depende de cuánta gente sea", enfatiza el empresario cuya actividad profesional principal es ser instructor de vuelo.

Es cierto que en España hay algunos inmuebles que cuentan directamente con secadora, pero lo más habitual es que sólo haya lavadora y se intente secar la ropa de forma natural en la terraza o con cuerdas ya que, en general, el tiempo lo permite.

Pero este 2026 se ha producido una excepción. Ha sido el mes de enero más lluvioso desde 2001 con 119 litros por metro cuadrado en la España peninsular, según los datos que ha facilitado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.