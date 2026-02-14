Pedro, trabajador ferroviario: “Nos hacen ir a una oficina, literalmente, para sentarnos ocho horas sin hacer nada”

Montaje con el ministro de Transportes, Óscar Puente (EFE) y un tren de Adif. EFE EFE

Las claves nuevo Generado con IA Maquinistas de Adif denuncian que acuden a la oficina solo para fichar y pasar ocho horas sin tareas asignadas desde hace años. La inactividad se debe a que los trenes auscultadores, que monitorizan la seguridad de las vías, no pueden circular porque no están homologados. Muchos de estos trabajadores, contratados entre 2021 y 2024, no reciben la formación necesaria para operar los nuevos trenes. Los maquinistas han presentado quejas formales a la organización, pero afirman no haber recibido respuesta por parte de Adif.

Desde aquel fatídico domingo en que un tren Iryo descarriló en Córdoba y se llevó la vida de 46 personas, el sistema ferroviario español ha estado en el punto de mira.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en numerosas ocasiones tratando de explicar lo ocurrido; sin embargo, las investigaciones y testimonios solo apuntan a una red ferroviaria que llevaba años abandonada.

De esta manera, dos trabajadores de Adif, a quienes se les cambió el nombre por Pedro y Pablo, para mantener su anonimato, hablaron en el programa La Linterna de Cope y confirmaron que muchos profesionales se encuentran inactivos.

Ir a la oficina a fichar

La directora de Mediodía en Cope, Pilar García de la Granja, comentó en el programa que hay cerca de 30 maquinistas en la empresa pública ferroviaria que "están yendo a una oficina para no hacer nada durante ocho horas".

Estos maquinistas de los que habla la periodista, según explicó, son los encargados de los trenes auscultadores, que son aquellos que recorren las vías para monitorizar la seguridad y el estado de la infraestructura.

No obstante, según han corroborado a Cope, llevan más de tres años sin trabajar cobrando 2.500 euros al menos, es decir, 50.000 euros al año.

Así lo corroboró Pedro, uno de los trabajadores entrevistados: "Nos hacen ir a una oficina literalmente para estar ahí ocho horas sin hacer nada; es decir, yo voy, ficho, y me siento".

Lo cierto es que explicó Pedro que esto es así porque, una vez entran, "nos han dado el plan de acogida, la formación inicial, el reciclaje de títulos... nos dejan en casa desde septiembre del año 2023 hasta abril del año 2024, cuando me voy a hacer una formación de los trenes nuevos".

Sin embargo, explicó Pedro que, a pesar de que desea comenzar su labor en los trenes auscultadores, "hasta que no realice la formación práctica no los puedo conducir".

De esta manera, estos trabajadores denuncian que "no puedo hacer lo que quiero", porque se encuentran en esta paradójica situación. Otros maquinistas, como es el caso de Pablo, regresaron a otros puestos en los que sí les asignen tareas.

Este testimonio fue, además, corroborado por el Sindicato Ferroviario. El motivo de esta inactividad, según explicaron los maquinistas, es que Adif adquirió cinco vehículos nuevos y modernos para esta labor de auscultación; pero, en tres años, estos vehículos continúan sin homologar, por lo cual no pueden circular.

La mayoría de estos maquinistas que fueron contratados entre 2021 y 2024 necesita una formación específica para conducir estos trenes. Así comentó Pablo que "a mí, personalmente, me indican que no me van a dar formación, porque, como son viejos y se van a retirar, no me la dan".

De hecho, tanto es así que, tras 22 meses, Pablo optó por volver a su puesto en Renfe, ya que vio que en Adif no tendría mucho futuro a nivel laboral.

Varios maquinistas revelaron en el programa haber trasladado sus quejas a la organización a través de correos a Recursos Humanos y el canal ético de Adif. No obstante, confesaron que la respuesta fue inexistente.