Miles de jubilados no tendrán que presentar la declaración de la Renta este año: exentos si la pensión es inferior a 22.000€

Las claves nuevo Generado con IA Los jubilados con una pensión inferior a 22.000 euros anuales estarán exentos de presentar la declaración de la Renta en 2026. El Gobierno ha revalorizado las pensiones un 2,7% tras confirmarse que la inflación media anual de 2025 fue del 2,7%. Si un jubilado recibe dos prestaciones y el segundo pagador supera los 1.500 euros anuales, el umbral para declarar baja a 15.876 euros. La mayoría de jubilados no tendrán que presentar la Renta, ya que la pensión media está por debajo del límite establecido.

El Gobierno ha revalorizado las pensiones este 2026 un 2,7% después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmara que la inflación media anual de 2025 se estableciese finalmente en el 2,7%.

Inicialmente no se pudo aprobar la subida porque el Gobierno la incluyó en un decreto ómnibus que incluía la prórroga de la prohibición de los desahucios para personas vulnerables, entre otras medidas. Entonces, tuvo que trocear el decreto y presentar de forma individual la revalorización de las pensiones.

Sin embargo, este incremento no va a incidir en la declaración de la Renta de 2026, que arranca el 8 de abril y que tiene en cuenta el ejercicio fiscal anterior. De este modo, los jubilados deben comprobar su nómina de 2025 para saber si están obligados a declarar el IRPF.

¿Cuáles son los umbrales de ingresos?

El límite de ingresos con un pagador es de 22.000 euros brutos anuales. Así, los que perciban únicamente la pensión contributiva y no superen este nivel de ingresos no están obligados a pasar el examen de la Agencia Tributaria (AEAT).

En cambio, si además reciben otra prestación como por ejemplo la pensión de viudedad u otro tipo de remuneración el umbral se reduce a 15.876 euros. Eso sí, sólo será necesario hacer la declaración si el segundo pagador ha abonado más de 1.500 euros.

De este modo, una buena parte de los jubilados estarán exentos del trámite ya que, según la revista de la Seguridad Social, la pensión media se sitúa en 1.363,4 euros al mes, cifra inferior al umbral de 22.000 euros anuales.

Para esta estadística, además de las contributivas, también se han computado los subsidios por incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares. Aunque son las pensiones de jubilación, con 6,6 millones, las que más participación tienen en la media.

En cambio, la mayoría de jubilados que cuenten con dos prestaciones sí que van a tener que liquidar la Renta esta primavera, ya que si superan ligeramente los 1.000 euros mensuales de remuneración, sí sobrepasarían el límite

A diferencia de las personas retiradas, las personas desempleadas en España, que ascienden a casi 2 millones y medio, no están obligadas a declarar el IRPF después de que el Gobierno rectificara la intención inicial de que también tuvieran que realizarla en este 2026.

La Renta se podrá presentar hasta el 30 de junio vía online, telefónica o presencial con cita previa. El año pasado, en 2025, se presentaron aproximadamente 24,7 millones de declaraciones.