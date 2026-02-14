Más de 240.000 euros: esta es la diferencia entre comprar un piso a estrenar y otro que necesita reforma

Las claves nuevo Generado con IA La diferencia de precio entre una vivienda a estrenar y una a reformar supera los 240.000 euros para un piso estándar de 90 m². El precio medio del metro cuadrado en España es de 4.026 euros para viviendas nuevas y 1.324 euros para viviendas a reformar. El 44% de los inmuebles en venta están en buen estado, seguidos por el 21% que requieren reforma y un 18% de viviendas a estrenar o ya reformadas. Galicia lidera en viviendas a reformar (29%), mientras que Murcia y Comunidad Valenciana destacan en oferta de viviendas a estrenar.

A la hora de adquirir una vivienda, varias son las opciones que tienen los compradores sobre la mesa: a estrenar, a reformar, en buen estado o ya reformada. Y la diferencia de precio entre unas y otras es latente.

Así queda reflejado en un estudio elaborado por pisos.com. Sin duda alguna, las cantidades más elevadas se piden por los pisos a estrenar. Así, el precio medio del metro cuadrado en España se sitúa en 4.026 euros.

A continuación, están los pisos ya reformados: 3.106 euros el metro cuadrado. Y les siguen, aquellos inmuebles que están en buen estado (2.577 euros el metro cuadrado) y los que necesitan reforma (1.324 euros el metro cuadrado).

Diferencias de precio

Si trasladamos estos precios a una vivienda estándar de 90 metros cuadrados, tenemos que una nueva tendría un precio de 362.415 euros; una reformada se quedaría en 279.591 euros; una en buen estado, en 231.960 euros; y una a reformar, en 119.197 euros.

Por lo tanto, si comparamos los precios de una vivienda a estrenar con el resto, vemos que hay diferencias que son notables: la mayor, con un piso a reformar: 243.218 euros. A continuación, con un piso en buen estado (130.455 euros) y la menor estaría con un piso ya reformado (82.824 euros).

“La brecha de más de 240.000 euros entre viviendas a estrenar y a reformar no solo refleja el coste de la intervención necesaria, sino también las diferencias en ubicación y características estructurales", explica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Y añade: "Los compradores deben evaluar cuidadosamente si el ahorro inicial compensa la inversión posterior en rehabilitación".

Diferentes oportunidades

En la actualidad, y según los datos del portal inmobiliario, el 44% de los inmuebles en venta se encuentran en buen estado, consolidándose como el segmento mayoritario del mercado nacional.

Le siguen las viviendas a reformar, con un 21% y las viviendas a estrenar y reformadas, que empatan en un 18% cada una.

Una distribución que sin duda refleja un parque inmobiliario donde las oportunidades de inversión coexisten con propiedades listas para entrar a vivir, ofreciendo opciones para diferentes perfiles de compradores.

Si ponemos el foco en la vivienda a estrenar, la Región de Murcia lidera el ranking con un 22% de su parque en venta, seguida de la Comunidad Valenciana (20%) y Andalucía (19%). La Rioja, por su parte, presenta el porcentaje más bajo de vivienda a estrenar con apenas un 10%, seguida de Aragón, Cantabria, Navarra, Asturias y País Vasco (todas con un 13%).

Sin embargo, y en cuanto a las propiedades en buen estado, La Rioja encabeza el listado con un 59% de su parque en venta en esta categoría. Le sigue Canarias (54%), País Vasco y Navarra (ambas con un 51%). Por el contrario, Murcia es la comunidad con menor presencia de vivienda en buen estado, con solo un 36%, seguida de la Comunidad Valenciana (38%) y Galicia (43%).

En cuanto a las viviendas que requieren reforma, Galicia lidera con un 29% de su oferta en esta categoría, seguida de Cantabria (25%), Aragón y Asturias (ambas con un 24%) y Castilla y León (23%). Las comunidades con menor porcentaje de viviendas a reformar son Canarias (15%), Madrid (17%), Baleares (18%) y Andalucía (19%).

Por último, y en el segmento de viviendas reformadas, la Comunidad Valenciana y Murcia comparten el liderazgo con un 20% cada una, seguidas de Cataluña y Andalucía (ambas con un 18%). Las comunidades con menor porcentaje de viviendas reformadas son Cantabria y La Rioja (ambas con un 12%), seguidas de País Vasco y Asturias (ambas con un 13%).