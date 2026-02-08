Tony, albañil en España: "Los jóvenes llegan sin experiencia, les tienes que enseñar y además pagar 1.200 € más seguros"

Las claves nuevo Generado con IA El sector de la construcción en España enfrenta un déficit de 700.000 albañiles debido a la falta de relevo generacional. Muchos jóvenes no se sienten atraídos por la albañilería, lo que complica la formación de nuevos aprendices y sobrecarga a los trabajadores experimentados. Tony, albañil galardonado, relata la dificultad y el coste de contratar a jóvenes sin experiencia, que requieren formación y un sueldo de 1.000-1.200 euros más seguros. El aumento del coste de vida y la falta de incentivos hacen que la profesión pierda atractivo frente a otras opciones laborales más estables y mejor remuneradas.

El sector de la construcción vive un momento complicado en España actualmente. De hecho, se estima que en el país hay un déficit de 700.000 albañiles.

Esto se debe a que es una profesión que ya no atrae a los jóvenes, provocando una falta de relevo generacional que afecta a todo el sector.

Así, el albañil Tony estuvo en el podcast Sector Oficios, donde fue especialmente crítico con la gran dificultad de contratar a jóvenes hoy en día.

La contratación de la albañilería

La albañilería en España enfrenta un problema creciente de relevo generacional. Muchos trabajadores mayores se acercan a la jubilación mientras la llegada de jóvenes al oficio es limitada.

La profesión, tradicionalmente exigente y con jornadas largas, ha perdido atractivo frente a otras opciones laborales que ofrecen mejores condiciones económicas y estabilidad.

Esta situación provoca que empresas y autónomos del sector tengan dificultades para formar a nuevos aprendices, lo que amenaza la continuidad de proyectos y eleva la presión sobre los trabajadores experimentados, quienes deben asumir tanto la producción como la enseñanza de quienes entran al oficio.

De ese modo, Tony, conocido como Tony Multiservicios, es un albañil que hace unos 12 años decidió especializarse en la instalación y reforma de chimeneas y que ha llegado a ser galardonado con el premio a "obrero más completo".

No obstante, lo de Tony fue que empezó hace años: "Me acuerdo que igual en los veranos, desde los 15 años, te ibas dos o tres meses a la obra y eras capitán general".

"Claro yo me acuerdo que por aquello te dejaban, casi te pedían por favor que te quedases a echar horas extras", afirmaba. "Te daba para ahorrar".

Eso sí, a la hora de comparar con la situación actual, Tony no tenía dudas al respecto. "Meter un joven que no tiene experiencia, que no ha estado nunca en la obra, te cuesta enseñarlo", apuntaba.

"Tendrían que poner facilidades a las empresas para contratar a un joven, para enseñarlo y enseñarle tu trabajo", afirmaba el albañil.

Tony destacaba cómo hoy en día para contratar a un joven que acaba de entrar al oficio y trabaja como peón hay que pagarle "1.000-1.200 euros, más seguros, más esto y lo otro".

"Cuando quieras acordar... Y luego tienes que estar pendiente porque pierdes tu tiempo en enseñarle".

De hecho, Tony era crítico con el coste de vida hoy en día: "También la vida ha subido muchísimo y es que te dicen: 'pues es 1.200 euros'. Ahora no están acordes con cómo está la vida, no están acordes al nivel de vida que va".