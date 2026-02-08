El Banco de España avisa: el dinero de tu cuenta bancaria se transfiere al Estado si no hay movimientos durante 20 años

Las claves nuevo Generado con IA El Banco de España advierte que si una cuenta bancaria permanece inactiva durante 20 años, el dinero será transferido al Estado. Los bancos están obligados a informar a los titulares o herederos antes de declarar una cuenta como inactiva y transferir los fondos al Tesoro Público. Se recomienda mantener los datos personales actualizados y responder a las comunicaciones bancarias para evitar la inactividad. El auge de los bancos digitales facilita la gestión y cancelación de cuentas, ofreciendo más opciones para los clientes.

Hacerse adulto es sinónimo de muchas cosas. Puedes votar, ir a la cárcel y también crearte una cuenta bancaria. Con tu primer sueldo, o incluso antes, es fundamental crearse una cuenta corriente para tener el dinero en un lugar seguro y, además, disponer de tarjetas de crédito o débito para pagar.

Además, aunque en España los bancos tradicionales con sedes físicas siguen teniendo mucha fuerza, las entidades exclusivamente digitales han crecido de forma exponencial. Llegan a gestionar cerca de 10 millones de cuentas bancarias, un aumento de 2,2 millones desde 2018, según Funcas.

En este sentido, independientemente de que el titular esté en un banco físico o digital, debe mantener la cuenta activa. Así lo advierte el Banco de España, que aclara que si permanece inoperativa durante 20 años seguidos, los fondos se trasladarán al Tesoro Público, es decir al Estado.

El banco debe mantener informados a los titulares

Es cierto que la primera acción que se toma es declarar la cuenta legalmente inactiva, aunque antes la entidad está obligada a informar a los dueños o a los posibles herederos de que el depósito está próximo a dejar de estar operativo.

De este modo, si el banco no recibe ninguna propuesta, los fondos se dirigirán automáticamente al Tesoro para evitar fraudes o actividades maliciosas con el capital de la cuenta corriente.

Por eso, el organismo dirigido por José Luis Escrivá, exministro, recomienda mantener siempre al día el depósito. Esto significa responder a los correos electrónicos, actualizar la información personal y la dirección o el teléfono de contacto en el caso de que estos cambien.

Otra alternativa, también contemplada por el Banco de España, es cancelar formalmente la cuenta para evitar sustos en el futuro, como por ejemplo comisiones en el caso de que la cuenta se quede en números rojos. Para hacerlo la entidad aclara que "es necesario dar instrucciones expresas al banco, por escrito solicitando la cancelación".

Auge de los neobancos

Con el auge de bancos nativos digitales como Trade Republic o Revolut, ambos registrados en España, estas gestiones se pueden hacer de forma cada vez más rápida, evitando un proceso tedioso en el que tienes que llamar por teléfono o acudir presencialmente a la oficina.

En la actualidad, los clientes tienen cada vez más opciones de elegir dónde depositar su dinero, incluso en cuentas remuneradas que garantizan un interés mensual por guardar su capital en su depósito.