Adiós a las llamadas SPAM: Así es el nuevo plan del Gobierno para acabar con las comunicaciones comerciales

Una propuesta con la que el Ejecutivo quiere hacer frente a esta problemática. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno implementará el prefijo 400 para identificar claramente las llamadas comerciales y facilitar su bloqueo por parte de los usuarios. Los usuarios deberán renovar cada dos años su consentimiento para recibir llamadas comerciales, y los contratos cerrados sin permiso previo serán nulos. Las llamadas de atención al cliente solo podrán hacerse desde números cortos o geográficos, evitando el uso de móviles que puedan suplantar a las compañías. Las llamadas comerciales o de atención al cliente que no se realicen desde los números autorizados serán bloqueadas, y los usuarios podrán denunciar las no autorizadas ante la OAUT o la CNMC.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una propuesta para poner fin a esas llamadas comerciales que nos interrumpen nuestro día a día.

Según el Ministerio dirigido por Óscar López, "el nuevo rango para las llamadas comerciales comenzará con el prefijo 400, lo que permitirá a los usuarios identificarlas claramente y decidir si desean atenderlas".

Esta iniciativa se enmarca en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), aprobada en diciembre pasado, y busca proteger a los usuarios frente a llamadas o mensajes comerciales fraudulentos o molestos.

Con esta numeración específica, será más fácil reconocer y bloquear este tipo de comunicaciones.

Además, las llamadas con prefijo 400 serán bidireccionales, por lo que los clientes podrán tanto recibir como realizar llamadas, y "el coste no podrá superar el de una llamada normal".

Otra novedad importante es que los usuarios deberán renovar cada dos años su consentimiento para recibir llamadas comerciales, y se considerarán nulos aquellos contratos cerrados a través de llamadas sin permiso previo.

Una decisión que refuerza el control sobre quién puede contactar a los clientes y con qué fines.

El plan también regula las llamadas de atención al cliente, es decir, las que realizan las empresas para gestionar contratos o resolver dudas.

Estas llamadas solo podrán hacerse desde números cortos, como el 1004 de Telefónica, los rangos gratuitos 800 y 900, o números geográficos.

La idea es evitar que se use cualquier número móvil para suplantar a las compañías.

Desde la puesta en marcha del Plan Antiestafas telefónicas y por SMS, en marzo de 2025, "los operadores de telecomunicaciones han bloqueado 169,5 millones llamadas y 10,4 millones de SMS con intenciones fraudulentas".

Cuando los números 400 estén completamente operativos, cualquier llamada comercial o de atención al cliente realizada desde otra numeración será bloqueada.

Y es que los usuarios que reciban llamadas no autorizadas podrán denunciarlo ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).