Aaron (27), compró un piso de 84 metros cuadrados: “Le compré el piso al conserje por 72.000 euros a tocateja”

Aarón Puente dedica su vida a reformar viviendas para viajar por el mundo con su furgoneta. En este caso invirtió sus ahorros en un piso de 72.000 euros.

Aaron Puente es un joven de 27 años que lleva dedicándose al mantenimiento desde los 19 años. Así, se ha dedicado a recorrer el mundo en su furgoneta.

Para costearse sus viajes, no solo se ha convertido en un creador de contenido, sino también ha comprado y reformado viviendas con sus propias manos, para después alquilarlas.

De esta manera contó a través de un vídeo en sus redes sociales (@aaronvanproject) cómo fue la reforma de este piso de 84 metros cuadrados que le compró a su conserje.

Financiando un sueño

El joven empezó explicando que lo que va a enseñar es "un house tour del piso que le compré a mi conserje por 72.000 euros".

"Soy Aaron, tengo 27 años y llevo desde los 19 años trabajando en Campofrío de mantenimiento", manifestó el joven creador de contenido.

Con esto, señaló que para comprar dicho piso "me he gastado todos mis ahorros" y que además en el momento que entró para reformarlo descubrió que estaba en un estado bastante precario.

La realidad, es que invirtió tiempo y dinero en esta vivienda con el objetivo de "poder alquilarlo y hacer la vuelta al mundo con mi furgoneta".

Aarón Puente, en su piso remodelado. YouTube (@aaronvanproject)

El piso está ubicado en Burgos y ha mostrado en sus redes sociales cómo ha ido remodelándolo y finalmente consiguió terminar todas las obras.

El joven explicó que uno de los problemas del piso es que "los techos son muy bajos". No obstante, consiguió que el salón, de 32 metros cuadrados, estuviese decorado con un sofá de 2,50 metros de largo y una "televisión de 55 pulgadas".

Por otro lado, la estancia es estilo open concept, es decir, el salón y la cocina se encuentran en el mismo espacio sin división.

Así, el joven la decoró con "una encimera maciza para cuatro comensales", y decorada con colores opacos y cuenta con hornilla, horno, nevera, microondas, extractor, fregadero, lavavajillas y espacio de almacenamiento.

Aarón Puente, joven propietario, en una de las habitaciones de su piso remodelado. YouTube (@aaronvanproject)

"Vamos a pasar a la primera habitación, entramos y son bastante amplias, tienen unos 12 metros cuadrados todas las habitaciones y muy buena luz", explicó Puente.

La habitación consta de una cama matrimonial, una ventana, un armario y un radiador. Las tres habitaciones tienen la misma distribución y dejó espacio para "poner decoración".

El piso cuenta con un baño para las tres habitaciones y, a pesar de no parecer extremadamente espacioso, es muy luminoso y, de hecho, fue diseñado por el propio Aaron Puente y le tomó 1 año entero de reforma ya que "estaba abandonado".

Lo cierto es que el joven ha conseguido viajar a bastantes países con su furgoneta, desde Suiza hasta China, el creador de contenido ha ido poco a poco cumpliendo su sueño.

Además, no es la primera reforma que hace, ya que también optó por hacer lo mismo con su furgoneta que convirtió en un espacio habitable para sus viajes que han sido varios.

Con ello, Aaron Puente ha intentado aprovechar al máximo su habilidad en el mundo de la construcción para, a punta de Ikea, luces LED y mucho trabajo, conseguir reformar estas viviendas, alquilarlas y recorrer el mundo.