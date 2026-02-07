Daniel Díaz, empresario de 30 años, descorcha una verdad incómoda en el enoturismo: "Ocultar los precios es un error"

Las claves nuevo Generado con IA Daniel Díaz, cofundador de Enoturismo Spain, defiende la transparencia de precios en el sector del enoturismo y critica ocultarlos como un error. Enoturismo Spain es una plataforma nacional que conecta bodegas y turistas sin intermediarios ni comisiones, ofreciendo visibilidad digital a las bodegas mediante un modelo de suscripción anual. La plataforma ya supera las 300 bodegas asociadas, con un crecimiento constante y cifras destacadas: 2,5 millones de páginas vistas y más de 322.000 clics directos a reservas en el último año. Daniel Díaz, con una trayectoria marcada por el esfuerzo y la innovación, resalta la importancia de la formación multidisciplinar y el apoyo familiar en su aventura emprendedora.

Hay trayectorias que no se trazan en línea recta, sino a base de curvas, esfuerzo y decisiones valientes. La de Daniel Díaz, cofundador de Enoturismo Spain, es una de ellas.

Una historia que empieza mucho antes de hablar de bodegas, vino o plataformas digitales, y que tiene como hilo conductor una idea muy clara: "quien algo quiere, se lo tiene que ganar".

Desde muy joven, Daniel entendió el valor del trabajo. Criado en una familia donde el esfuerzo no era negociable, empezó a ganarse sus propios recursos para poder practicar deportes poco accesibles como el hockey sobre hielo, el windsurf o la escalada.

Daniel Díaz, cofundador de Enoturismo Spain.

"Desde pequeño empecé a mantener jardines mientras estudiaba secundaria y bachillerato", recuerda. Más tarde llegaron los veranos como instructor de windsurf, una experiencia que se prolongó durante 10 temporadas y que marcó su carácter disciplinado y constante.

Su camino académico tampoco fue convencional. Tras iniciar estudios en Química y preparar oposiciones a la Guardia Civil, una etapa que tuvo que abandonar por una grave lesión de cadera, encontró finalmente su lugar en la carrera de Turismo en la Universidad Autónoma de Madrid.

Allí no solo destacó académicamente, sino que terminó entre los mejores de su promoción y recibió una mención de honor por su trabajo final.

Paralelamente, trabajaba en la empresa de publicidad y marketing de su padre, una figura clave tanto en su formación profesional como en su posterior aventura emprendedora.

Esto me ha permitido conocer sitios magníficos de nuestra geografía, que habría sido imposible de experimentar Daniel Díaz, cofundador de Enoturismo Spain

El germen de Enoturismo Spain nació lejos de los viñedos peninsulares. Tras acabar la carrera, Daniel se trasladó a Tenerife para trabajar en un turoperador.

"Era un trabajo muy repetitivo y mecánico, pero aprendí mucho sobre el modelo de negocio", explica. Allí comprendió algo fundamental: la importancia de la visibilidad digital y del comportamiento del usuario en internet. "Allí me di cuenta de que, si no estás en Google, no existes", añade.

A partir de esa idea empezó a analizar cómo buscaban los turistas experiencias relacionadas con el vino en España.

El resultado fue revelador: solo aparecían referencias claras a Rioja, Ribera del Duero o Penedès, mientras que el resto del país quedaba prácticamente oculto.

Fue entonces cuando detectó una oportunidad clara. "Mi cabeza empezó a pensar en crear algo que no existiera y que aportara valor real", corrobora.

La idea tomó forma rápidamente: un buscador nacional de bodegas, traducido a cinco idiomas, que permitiera al turista extranjero y nacional encontrar, conocer y reservar experiencias en cualquier región de España desde un único lugar, sin intermediarios ni comisiones.

Daniel junto con Andrés Díaz en los VINO Influencers World Awards.

A sus 30 años, Daniel lidera un proyecto en un sector tan especializado como el enoturismo. Para él, la experiencia ha sido tan exigente como enriquecedora.

De hecho, Daniel asegura que, para hacerlo bien, "hay que saber de todo y tratar de desempeñarse de la mejor manera posible en casi todos los ámbitos, sobre todo cuando los recursos son limitados".

No obstante, Daniel lo tiene claro: sin la confianza inicial de su padre, Enoturismo Spain no habría visto la luz.

También reconoce que no han faltado momentos de duda: "Hay situaciones que parecen sobrepasarte y te preguntas si funcionará", aunque tener cerca un referente con experiencia le ha ayudado a mantener el rumbo.

¿Cómo funciona Enoturismo Spain?

Uno de los grandes diferenciales de Enoturismo Spain es su modelo de suscripción anual para bodegas. No hay comisiones ni para el productor ni para el turista.

Las bodegas pagan por visibilidad y posicionamiento, por aparecer en un buscador especializado y multilingüe, pero las reservas se realizan directamente en sus propias plataformas.

Día a día me demuestra que España es un lugar fantástico y privilegiado Daniel Díaz, cofundador de Enoturismo Spain

El resultado es una relación directa, transparente y más rentable para todos. Según los datos de la compañía, el 100 % de las bodegas obtiene resultados positivos, y muchas recuperan la inversión en el primer mes.

Esa confianza se refleja en la evolución del proyecto. Desde su lanzamiento, el crecimiento ha sido constante: de unas 80 bodegas el primer año, Enoturismo Spain ha pasado a superar las 300 bodegas asociadas en todo el territorio nacional, incluidas las islas.

Además, la facturación media ha crecido un 88 % anual, y la plataforma registra cifras que confirman su impacto real: 2,5 millones de páginas vistas en el último año y más de 322.000 clics directos a los botones de reserva.