Miguel, propietario de 3 pisos: “El alquiler por habitaciones es mucho más rentable y no requiere tanto trabajo”

Miguel es un joven fisioterapeuta que decidió dar el salto de mudarse a Suiza al descubrir que a pesar de que hacía jornadas de 10 horas diarias casi los siete días de la semana, su capacidad de ahorro era nula.

En Suiza llevó un estilo de vida muy disciplinado y acorde con sus objetivos financieros y, después de dos años, se regresó a España.

No obstante, entre sus objetivos se encontraba alcanzar la libertad financiera y decidió entrar en el mundo de la inversión inmobiliaria. Ahora es propietario de tres pisos que alquila por habitaciones y aseguró en el pódcast de First Step Swiss que hay que "tomar riesgos".

"Hay que sacrificar cosas"

Cuando Miguel compró su primer piso aún no vivía en Suiza, a diferencia de los otros dos que los compró desde allí.

Lo cierto es que confesó que, cuando compró su primer piso "cometí muchos errores". Realmente, la idea de comprarse un piso surgió de que en vista de que tenía dos trabajos y jornadas de 10 horas diarias, había ahorrado cierta cantidad de dinero.

"En ese momento no estaba la euforia que hay ahora en las principales ciudades entonces estuve buscando pisos. Se me ocurrió la idea, yo no sabía nada de esto, pero salió una oportunidad cerca de la casa de mis padres, en un barrio trabajador, y lo compré y lo reformé", explicó.

A raíz de esto y descubrir que el piso en unos meses se revalorizó, comenzó a formarse en la materia para poder continuar con esta línea de inversión: "Compré otro piso al año con lo que tenía ahorrado y salió realmente muy bien", recordó.

Tras esta segunda compra, comentó que quedó un poco "justo" como para comprar un tercer piso, sin embargo, manifestó que "tenía que conseguir uno más para poder irme".

Lo cierto es que la intención de Miguel con estas compras era formar un "modelo de negocio" y, para ello, necesitaba tres pisos: "Con tres pisos el modelo de negocio que quería hacer, que es de habitaciones, iba a poder comprar mi libertad", expresó.

El último piso que compró fue el que más le costó conseguir: "Costó muchísimo la financiación porque casi ningún banco me quería dar porque mi crédito estaba muy elevado, pero luchando lo conseguí".

"Este último se alargó seis meses y yo durante cuatro meses y pico le di las arras, que eran 10.000 euros, que las podía perder", relató el joven fisioterapeuta. "Sabía que si perdía esos 10.000 euros y no lo conseguía, iba a estar en un problema muy grande".

Miguel, propietario de 3 pisos: “El alquiler por habitaciones es mucho más rentable y no requiere tanto trabajo”

A pesar de los meses de estrés, consiguió hacerse con el piso y comentó que lo que aprendió de ello fue que "en la vida hay que arriesgarse y hay que tomar riesgos; es que si no, no vas a salir exitoso".

Como explicó anteriormente, el alquiler por habitaciones es el modelo de negocio por el que optó; el motivo realmente es que tras informarse sobre las leyes de impuestos en España, decidió que el alquiler de habitaciones era la ruta a seguir.

"El alquiler por habitaciones es mucho más rentable y el trabajo que te da no es tan excesivo en comparación con la rentabilidad", comentó el joven fisioterapeuta.

La realidad es que Miguel regresó a España por muchos motivos, pero uno de ellos es que "tengo un proyecto de un emprendimiento al que, gracias a esos tres pisos, voy a poder enfocarme al 100% en ello y no tener que estar en otro trabajo".

"Voy a dedicar todo a mi emprendimiento y con el dinero que voy a ganar me da para vivir con mi novia, para pagar mis gastos, mis hipotecas y tener una fuente de ahorros grande para seguir reinvirtiendo", expresó esperanzado el joven español.

Miguel concluyó transmitiendo como reflexión de su caso personal que "vas a tener que sacrificarte, pasar por trabajos que realmente no quieres, pero es lo que hay, es parte del proceso".