Quique Escrivá (47), propietario de 20 pisos: “De una propiedad puedo sacar 9 minipisos con una rentabilidad del 14%”

Quique Escrivá es inversor inmobiliario, no obstante, antes de meterse en esta línea de trabajo era policía hasta que este mundo de inversión que era su hobby, "pasó a ser mi profesión principal".

Escrivá tiene al menos 20 'minipisos' en propiedad y otros pisos que alquila por habitaciones. Lo cierto es que el enfoque que mantiene es que esta opción de vivienda sirve para cubrir una necesidad importante frente a la falta de vivienda.

De esta manera, a través de su canal de YouTube, mostró cómo es este mundo y realmente cómo convierte una propiedad en muchos inmuebles pequeños.

"Alquilamos por 1.600 euros"

"Creo que es el negocio más rentable dentro de lo que es la inversión inmobiliaria a día de hoy y cubrimos un nicho, una necesidad social, con estos 'minipisos' porque no es ni alquiler por habitaciones ni un alquiler de una vivienda grande", comenzó explicando Escrivá.

Señaló que principalmente los 'minipisos' son una opción que cubre la brecha del alquiler entre habitaciones y pisos grandes: "Para los que no quieren vivir en habitación o no pueden permitirse vivir en un piso grande".

A modo de contexto, un 'minipiso' son viviendas de tamaño muy reducido donde prácticamente todo el espacio habitable se encuentra en una única estancia, además de un cuarto de baño independiente.

Con la crisis habitacional, estas viviendas han surgido como una supuesta 'solución' a la crisis, ya que, suelen moverse entre los 20 y 35 metros cuadrados y suelen estar bien ubicados.

Por lo general, suelen ser alquiladas por jóvenes estudiantes o trabajadores que pasan poco tiempo en casa o que no cuentan con la capacidad económica para hacer frente a un alquiler.

Con esto, el experto enseñó una de las propiedades en las que buscan construir este tipo de viviendas: "En esta propiedad vamos a construir nueve minipisos y al final le vamos a sacar una rentabilidad en torno a un 12% o un 14% (...) en unos tres o cuatro meses estará listo".

Uno de los materiales que utilizarán en el minipiso son losas de cerámica que, explicó el inversor, "pegan con todo, simulan madera y puedes ponerlas con cualquier decoración que no pasa de moda".

La propiedad es de cinco plantas y, según manifestó Escrivá, el objetivo es sacar tres viviendas de la primera planta, otras dos de la segunda y "nueve trasteros", entre la segunda y tercera planta.

Así, en la cuarta planta hay dos viviendas más y, finalmente, en la última planta habrá otras dos viviendas con una terraza que "posiblemente dividamos y le demos a cada piso una terraza de unos 15 metros".

"A cada vivienda le damos un trastero para aportar más valor y poder subir la rentabilidad", explicó el expolicía que calificó dichos trasteros como "enormes".

Acto seguido, llegó a otra propiedad que anteriormente era un local, que también se convertirá en varios minipisos.

"Como hay mucha necesidad de vivienda, en este tipo de propiedades, que ya no se usan y no van a tener una actividad económica y nos da los metros, nos da la altura, podemos hacer un cambio de uso de local a vivienda", comentó el experto.

En este caso, el local se convertirá en "dos propiedades". "Hay muchísima iluminación y es una calle principal", explicó Escrivá señalando que dicho local es de "ciento y pico metros".

"De aquí podemos sacar dos viviendas, con un dormitorio cada una y hasta dos", calculó el expolicía mientras analizaba el local.

Así, aprovechó para enseñar también las llamadas habitaciones premium: "Sacamos estas habitaciones, donde podemos sacar muchísima más rentabilidad que si alquilamos la casa entera quizás por unos 700 euros y, de esta manera, podemos alquilarlo por 1.600 euros".