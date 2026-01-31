Máximo, pescador jubilado con una pensión de 800€: “Menos mal tengo la casa pagada, si no, me muero de hambre”

Las claves nuevo Generado con IA Muchos jubilados en España, como Máximo, sobreviven con pensiones bajas, alrededor de 800 euros mensuales, dependiendo en gran parte de tener la vivienda pagada. Las mujeres jubiladas cobran un 31% menos que los hombres, con pensiones que frecuentemente no superan los 700 u 840 euros, a pesar de tener décadas cotizadas. La precariedad afecta también a antiguos autónomos y trabajadores con largas carreras, que reciben pensiones insuficientes para cubrir todos sus gastos. Cuatro de cada diez pensionistas españoles cobran menos de 1.000 euros al mes, lo que plantea dificultades para llegar a fin de mes y preocupa sobre el futuro del sistema de pensiones.

España ha llegado a un punto en el cual la palabra 'crisis' se ha convertido en el prefijo de muchas cuestiones. Esta semana, la crisis de las pensiones ha estado en el ojo del huracán.

Desde que el Partido Popular (PP), Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN) votaron en contra del decreto ómnibus que, entre muchas cosas, contemplaba una subida de las pensiones, la precariedad de algunos pensionistas ha sido el tema principal de la semana.

Así testimonios como el de Máximo, un pescador jubilado que aseguró en Espejo Público que su pensión de 800 euros no le permite sobrevivir.

"No puedo ir al teatro, son 60€"

Máximo fue muy sincero sobre su pensión calificándola como "muy pequeña". Así confesó que "es de 800 euros; es que era autónomo. Menos mal que tengo la casa pagada; si no, me muero de hambre".

No obstante, Máximo es uno entre un millón. María, al ser preguntada si cobra 1.000 euros de pensión, respondió con un sentido: "¡Ojalá!". "Menos de 700 euros", calculó la jubilada.

La realidad es que las mujeres jubiladas cobran un 31% menos que los hombres: "Al teatro no puedo ir porque es muy caro, son 60 euros; pero al cine sí porque son dos euros, cariño", expresó María.

Sin embargo, a pesar de su pensión, María consigue de vez en cuando darse un capricho: "Me voy de viaje con mi amiga la de Fuengirola o a Barcelona, que tengo otra amiga", expresó la jubilada.

Beatriz es otra de las mujeres afectadas por esta brecha, con una pensión de "840 euros" y con 32 años cotizados: "Me dedicaba a la limpieza de colegios y estos 840 euros son para mis gastos (...); de vez en cuando tengo que ayudar a algún hijo".

Otra de las jubiladas entrevistadas en el programa confesó que tiene una pensión de 800 euros, pero que "he cotizado 45 años".

Al igual que Máximo, Eduardo era trabajador autónomo y se dedicó a la carpintería; comentó que, a pesar de tener 40 años cotizados, su pensión es de "980 euros (...) y tengo que soltar unos embargos de la pensión para mi expareja. No tengo más remedio, pero no estoy satisfecho".

Por otro lado, Carmen es jubilada y cobra la pensión de viudedad, con lo que recibe en total 980 euros al mes: "La pensión de viudedad son unos 700 euros y los otros 280 euros son de mi pensión".

Carmen, jubilada entrevistada por 'Espejo Público'. Antena 3

Explicó que el motivo de que su pensión fuese tan baja era porque "los últimos diez años no estuve cotizando porque tuve que estar al cuidado de los abuelos".

"Los jóvenes ahora empiezan a trabajar mucho más tarde, no encuentran trabajo o los que encuentran son precarios; no me extraña que, cuando ellos lleguen a ser mayores, no vayan a tener pensiones", reflexionó Carmen sobre la situación de los jóvenes españoles.

Carmen explicó que, a pesar de casi ser mileurista, llega a fin de mes porque "me hago mis cuentitas y tengo que llegar". Explicó que su organización económica consiste en pagar primero todos los gastos de la vivienda, la compra y después "me voy apañando".

No obstante, la jubilada no se ha visto en la situación de pedir ayuda a sus hijos, recalcando que "de momento", no se ha visto en esa necesidad.

La pensión media en España es de 1.315 euros, pero al menos cuatro de cada diez españoles no llegan a los 1.000 euros. Con esto y con la desastrosa situación de la pirámide invertida, lo que se depara para el futuro es que las pensiones de 800 euros se conviertan en algo más común.