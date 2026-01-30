Rubén, propietario de 200 pisos: "No quiero pagar menos impuestos, quiero seguridad y que mi inquilino me pague"

Las claves nuevo Generado con IA Rubén Zaballos, propietario de más de 200 pisos, afirma que prioriza la seguridad jurídica y el cobro puntual de la renta sobre pagar menos impuestos. El Gobierno ha propuesto una deducción del 100% del IRPF a los propietarios que congelen el alquiler, pero Zaballos considera que la medida no resuelve el problema de fondo. El miedo a la okupación y la falta de garantías jurídicas son, según Zaballos, los principales obstáculos para los propietarios en el mercado de alquiler. La crisis de vivienda en España se agrava por la falta de oferta, el alza de precios y la dificultad de emancipación de los jóvenes.

España afronta una grave crisis de vivienda que entre la falta de oferta, el auge de los apartamentos turísticos y el miedo a la okupación, factores que han provocado una subida descontrolada de los precios.

De hecho, a cierre de 2025 el país vivía unos máximos históricos, con un precio medio de 2.900 €/m² en viviendas en venta y de 15 €/m² al mes en alquiler.

Ante este escenario, y con el objetivo de contener una nueva escalada de precios, el Gobierno puso sobre la mesa una deducción del 100% del IRPF para los propietarios que congelen el alquiler. Una medida criticada por el inversor inmobiliario Rubén Zaballos en LaSexta Xplica.

Crisis inmobiliaria en España

"Yo en los últimos 5 años he formalizado 148 contratos de larga duración a 300 euros al mes más o menos", confesaba Rubén en el plató del programa. "En Galicia y eran pisos de 2 o 3 dormitorios en pueblos pequeños de unos 20.000 habitantes".

"Y son viviendas que están muy bien, tienen garaje, trastero y es una opción habitacional para cierta gente", añadía.

El propietario de más de 200 pisos defendía el papel de los inversores inmobiliarios, especialmente por la función que desempeñan a la hora de generar oferta en el mercado del alquiler.

"Obviamente si un inversor compra un piso por 300.000 euros, no lo puede alquilar por 300", afirmaba. "A lo que voy es que los inversores profesionales tenemos la capacidad de negociar y reformar viviendas, y luego podemos ponerlas más baratas que inversores particulares".

"Y eso no creo que sea malo, creo que es una opción muy positiva para que haya más oferta de viviendas", insistía.

La crisis de la vivienda en España se ha intensificado en los últimos años, con un fuerte encarecimiento de los precios de compra y alquiler, escasez de oferta y salarios que no crecen al mismo ritmo.

El acceso a la vivienda se ha convertido así en uno de los principales problemas sociales, con una edad de emancipación más tardía, cercana a los 30 años, y una creciente dependencia del apoyo familiar para poder comprar o alquilar un inmueble.

Por ello, para tratar de contrarrestar una inminente subida del precio de muchos alquileres, el Gobierno lanzó una medida: una bonificación del 100% en el IRPF para todos aquellos caseros que congelen el precio del alquiler.

Sin embargo, para Zaballos, la bonificación fiscal propuesta por el Ejecutivo no ataca el problema de fondo: "En realidad lo que demandamos es más seguridad jurídica. A mí no me importa tanto que un inquilino me pague 100 euros más o menos pero lo que quiero es tranquilidad".

"Tengo muchas viviendas, pero también tengo muchas hipotecas", señalaba. "Y tengo una obligación de pagar todos los meses, todos los gastos y todas las nóminas".

En ese sentido, el inversor apuntaba al miedo a la okupación como uno de los principales frenos para los propietarios, especialmente ante la falta de garantías jurídicas.

"No puedo acostarme por las noches pensando que puedo tener inquilinos que me dejen de pagar", indicaba Rubén. "El Gobierno tendría que trabajar en esa vía. Yo no quiero pagar menos impuestos porque eso no me importa realmente nada. Lo que sí quiero es seguridad".

Así, Zaballos planteaba un nuevo escenario: "Entonces, el Gobierno lo que debe hacer es tomar medidas para que podamos blindarnos. Hay inquilinos que nos destrozan la vivienda o no nos pagan la renta a tiempo".