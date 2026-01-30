Carlos García, abogado, advierte a quienes quieran comprar oro: “Estas operaciones están en el radar de Hacienda”

Las claves nuevo Generado con IA El abogado Carlos García advierte que la compra de oro está bajo vigilancia de Hacienda y puede tener implicaciones fiscales importantes. Solo el oro de inversión, como lingotes de pureza igual o superior al 99,5% y ciertas monedas, está exento de IVA; las joyas y monedas no incluidas tributan con IVA. Si se compra oro a un particular, hay que pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que varía entre el 4% y el 8% según la comunidad autónoma. Las ganancias obtenidas por la venta de oro tributan en el IRPF como ganancia patrimonial, con tipos entre el 19% y el 28%.

Al oro siempre se le ha puesto el calificativo de ‘valor refugio’. Es decir, que se trata de un activo seguro que preserva el capital en momentos que se pueden calificar de zozobra como crisis económicas, alta inflación o inestabilidad geopolítica.

“El oro vuelve a aparecer como refugio frente a la inflación”, asegura el abogado Carlos García en la red social LinkedIn. “El problema es que mucha gente lo compra sin tener claro cómo tributa. Y ahí empiezan los errores”.

A continuación, te mostramos cuáles son los cuatro puntos básicos que hay que tener en cuenta a la hora de comprar según el experto.

Radar de Hacienda

El abogado comienza señalando que “no todo el oro está exento de IVA. Para que el oro esté exento de IVA tiene que ser oro de inversión”. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene que cumplir ciertas condiciones.

Por ejemplo, hablamos de lingotes o láminas con pureza igual o superior al 99,5%, o monedas que cumplan los requisitos legales. “Además, la compra debe hacerse a una empresa. Si compras a un particular, no hay IVA pero hay Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP)”, matiza Carlos García.

Como muestra, un botón, según explica el experto: “Si compras un lingote por 10.000 euros a una empresa, está exento de IVA. Si compras una joya por ese mismo importe pagas 2.100 euros de IVA”.

Otro punto que resalta Carlos García es que “no todas las monedas de oro son ‘oro de inversión’. Que sea una moneda antigua o dorada no basta. Tiene que estar incluida en la lista oficial que se publica cada año en el BOE y cumplir requisitos concretos. Si no los cumple, tributa con IVA como cualquier objeto de colección”.

Además, si compras a un particular, toca pagar ITP. “Aunque el oro sea de inversión y esté exento de IVA, si lo compras a un particular tendrás que autoliquidar el ITP, normalmente entre un 4% y un 8%, según la comunidad autónoma”. Un punto, este, que se suele pasar por alto en muchas ocasiones.

Y el cuarto punto es que “si vendes con ganancia, tributa en el IRPF. Cuando vendes oro con beneficio, la diferencia tributa como ganancia patrimonial en la base del ahorro”, especifica el abogado.

¿Cuáles son los tipos actuales? Están entre el 19% y el 28%. Otro ejemplo: Si compras por 10.000 euros y vendes por 13.000 euros, la ganancia es de 3.000 euros. Entonces, hay que pagar 570 euros.

“Estas operaciones están en el radar de Hacienda”, recuerda Carlos García a quienes quieran dar el paso de adquirir oro. Y recuerda que puede computar en el Impuesto sobre el Patrimonio, o en el Impuesto de Solidaridad, si el patrimonio es elevado.

Por último, recomienda “conservar siempre la factura. Es la prueba clave en caso de comprobación”.