Ya es posible jubilarte antes de los 55 años en España: puedes cobrar unos 2.500€ al mes, sin depender de las pensiones

La crisis de las pensiones en España ha hecho que cada vez más ciudadanos tengan la preocupación de si van a recibir una pensión suficiente para vivir. Lo cierto es que, según los expertos y economistas, la respuesta a dicha cuestión es un rotundo 'no'.

En vista del panorama, muchos han intentado buscar formas de prepararse económicamente para el momento de la jubilación que, cada vez se encuentra más lejos.

De esta manera, Manuel Álvarez, experto en jubilación y autor del libro 'Pensiones: la promesa rota'; compartió en una entrevista con Men's Health una estrategia de ahorro para conseguir jubilarse antes de los 55 años.

"No es imposible, pero sí un reto"

El experto fue claro expresando que "para jubilarte antes de los 50 años necesitas tener claro que no contarás con la pensión pública hasta, como pronto, los 63 años, si has cotizado lo suficiente".

Por ello, recalcó que esta es una realidad que es preciso aceptar, sobre todo porque, para calcular cuánto es preciso ahorrar para vivir cómodamente jubilado a los 50 años, se debe contar con ingresos privados.

Así, Álvarez ejemplificó unas cifras de ahorro: "Si quieres retirarte a los 55 años y quieres unos ingresos de 2.500 euros al mes en 14 pagas revalorizables, hablamos de un capital cercano al millón de euros". Además, confesó que "no es imposible, pero sí un reto al alcance de muy pocos".

Ahora bien, la fórmula utilizada por el experto en la materia para calcular cuánto es preciso tener ahorrado para vivir cómodo, jubilándose antes de los 50 años, es bastante simple.

"Resta tu edad de jubilación a 85 y multiplica el resultado por la pensión mensual que quieres y por 14 pagas", compartió el especialista.

Por ejemplo, una persona que busca jubilarse a los 55 años con unos ingresos mensuales de 2.500 euros, debería tener ahorrados para ese momento 1.050.000 euros, como expresó Álvarez.

Una vez desvelada la fórmula, surge la siguiente pregunta: cómo ahorrar esa cantidad de dinero. Sobre esto, el experto también tenía una fórmula.

"Lo más importante es ahorrar mes a mes, sin fallar", especificó el autor. No obstante, a pesar de que el hábito del ahorro es importante, la clave realmente es la inversión.

El experto recomendó sobre el mundo de la inversión que es recomendable "diversificar para reducir riesgos y apostar por la renta variable, que a largo plazo suele dar mejores resultados, los fondos de inversión con bajas comisiones son una buena opción".

Los fondos de inversión suelen ser una opción muy recomendable para aquellas personas que buscan entrar en este mundo a largo plazo y con una gestión pasiva.

Este tipo de activos funcionan imitando los principales índices bursátiles, con lo cual, aportan diversificación, acceso a mercados globales y liquidez para retirar el dinero.

Con esto, Álvarez advirtió que muchas veces suele haber ciertos factores que llevan a que estos cálculos no funcionen: "Suelen subestimar cuánto vivirán, no tienen en cuenta la inflación, creen que sacarán una rentabilidad más alta de la que es realista y olvidan los gastos inesperados".

Lo cierto es que, a pesar de que algunos decidan retirarse del mundo laboral a la edad ordinaria de jubilación, es recomendable invertir y contar con cierto fondo de emergencia en caso de cualquier imprevisto.

Por ello, tener una estrategia es de suma importancia: "El verdadero reto está en tomarse en serio el futuro desde hoy", manifestó Álvarez.