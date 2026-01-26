17 metros de altura para coronar la Sagrada Familia: así será la cruz tridimensional de la iglesia más alta del mundo

Instalación de los cuatro brazos horizontales en la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. Europa Press

La principal insignia de Barcelona, la icónica Sagrada Familia, ha activado la velocidad de crucero para terminar el proyecto que inició Antonio Gaudí en el siglo XIX. Aunque se estima que la obra final concluya en 2036, en las últimas semanas se ha avanzado en una parte clave del templo: la cruz de la torre de Jesucristo.

Esta tendrá una altura de 17 metros y se prevé que estará completamente terminada en marzo, según la Junta Constructora. Este mes, confirma la misma Sagrada Familia en sus redes sociales, se ha colocado el cuarto brazo horizontal, por lo que sólo falta el brazo superior de la cruz y, en su interior, la escultura del Agnus Dei.

De hecho, como prueba de que las obras avanzan con rapidez, la Sagrada Familia también ha anunciado este pasado 23 de enero que el brazo superior de la cruz está ya preparado para su colocación, encontrándose ahora mismo a una cota de 54 metros de altura.

2026: centenario de Gaudí y visita del Papa

Las dimensiones totales de la figura impactan: cada pieza tiene un peso aproximado de 12,8 toneladas y mide 4,40 metros de largo, 4,50 metros de ancho y 4,50 metros de alto. En total, tendrá una altura equiparable a un edificio de cinco pisos y una anchura de 13,5 metros.

La cruz será el broche de la Torre de Jesucristo, que hará que la Sagrada Familia crezca hasta los 172,5 metros de altura, consolidándose como la iglesia más alta del mundo y sólo unos metros por debajo de Montjuïc (177 metros), la montaña más importante de la Ciudad Condal.

Cada vez nos encontramos más cerca de la culminación de la torre más alta de la Basílica. ✝ El brazo superior se encuentra a cota 54 m, preparado para su colocación. En el interior se instalará la escultura del Agnus Dei. 🙌 pic.twitter.com/x67r7y0XMy — La Sagrada Família (@sagradafamilia) January 23, 2026

Además, va a tener forma tridimensional, está construida con geometría de doble giro y su iluminación tendrá la novedad de que brillará de día y emitirá luz de noche, convirtiéndose en un espectáculo visual las 24 horas del día.

Los arquitectos se han inspirado en otras cruces de emblemas de la capital como la Casa Batlló, el Park Güell o la Torre de Bellesguard, pero esta estructura va a ser mucho más grande y, al tener cuatro brazos, se podrá apreciar su forma tridimensional desde todos los ángulos.

Esta aceleración de la construcción coincide con un año clave para la basílica por el centenario de la muerte de Gaudí, el creador. De hecho, se prevé que el papa León XIV acuda a un acto homenaje que se espera que sea histórico. En principio, la fecha establecida para la ceremonia, donde se aprovechará para enseñar al mundo las nuevas reformas, será el próximo 10 de junio.

En el templo, que recibe hasta 4,8 millones de visitantes al año, se continúan puliendo todos los detalles que dejó el catalán Antonio Gaudí como indicaciones para que su gran trabajo arquitectónico se hiciese realidad, finalmente, más de 100 años después.