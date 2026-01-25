Ana (42), madre de 10 hijos en España: “Trabajé e hice un máster a la vez, salía de casa a las 7:00 y volvía a las 23:00”

Montaje con Ana Iglesias, madre, y algunos de sus hijos en el Día de Reyes. Instagram (@unalocuradefamilia)

Ana Iglesias tiene diez hijos y se ha convertido en una auténtica personalidad en redes sociales. Mostrando su día a día, haciendo bailes virales o mostrando cómo hace para criar a diez niños, la madre ha conseguido acumular casi tres millones de seguidores en TikTok.

Lo cierto es que, a pesar de que ahora dedica su tiempo a sus hijos, esto no siempre fue así. A través de uno de sus vídeos narró su trayectoria laboral, que tiene sus inicios en el mundo de la banca.

Así, Iglesias ha pasado por diferentes sectores hasta acabar en el mundo de las redes sociales y recalcó cómo hacen ella y su esposo para mantener económicamente una familia de doce personas.

"La pandemia fue fatal"

El inicio de su mundo profesional es justo después de terminar su carrera en Publicidad y Relaciones Públicas: "Nada más terminar me puse a hacer prácticas en un banco, en Caja Madrid, y al mismo tiempo comencé a estudiar un máster en Dirección Comercial y Marketing".

Lo cierto es que, esta decisión de combinar trabajo y estudio al final le resultó muy exigente: "Compaginar ambas cosas, el trabajo en el banco, que eran siete horas diarias, y el máster, que eran cinco; implicaba que yo me marchaba de casa a las 7:00 de la mañana y volvía a las 23:00 horas".

Independientemente del nivel de exigencia que esto suponía, comentó que "lo saqué adelante y después me contrataron en Caja Madrid que se convirtió en Bankia".

Al quedar embarazada, aprovechó el tiempo de baja por maternidad para "mantenerme actualizada" y estudiar "un título propio en experiencia de cliente; ya tenía otros títulos propios que hice después del máster".

"El trabajo de fin de curso en mi caso era montar una tienda de puericultura y fue ahí cuando mi marido me dijo: 'Oye, pues si quieres lo llevamos a cabo y adelante'", recordó la creadora de contenido.

Así, montó su tienda de artículos para niños y bebés junto a su marido, llamada Ratoncitos, comenzando así su etapa como emprendedora: "Durante los primeros años fue genial", tanto, que se convirtieron en un "referente" de la zona.

Los problemas comenzaron en el año 2020, ya que "en la pandemia lo pasamos fatal y tuve que cerrar la tienda, seguían llegando las facturas y, para cuando volvimos a abrir coincidió que yo comencé en redes sociales".

De esta manera, cuando Iglesias comenzó en el mundo de la creación de contenido, juntarlo con su emprendimiento se volvió algo cada vez más complicado.

"El tema de crear contenido implicaba que muchas veces me quedaba en casa y gente que yo tenía trabajando en la tienda eran quienes atendían, y no funcionó", comentó la madre.

Con esto, señaló que "en el momento en el que yo desaparecí de la tienda empezó a ir para abajo, así que decidí cerrar, lamentablemente, después de ocho años en los cuales nos había ido genial".

En vista de que el mundo del emprendimiento le había ido bien y era una actividad que le gustó, decidió intentarlo de nuevo: "Abrí una tienda de calzado, esta tienda la gestionaba yo sola".

Sin embargo, en este caso, lo que la obligó a abandonar este emprendimiento fue una falta de tiempo, porque "entre las redes y los niños ya no podía más".

Además, coincidió con que "me acababa de quedar embarazada de mi décimo hijo y decidí que quizás era hora de quedarme un tiempo en casa con los peques y con las redes sociales".

Así, Ana Iglesias ha logrado crear una comunidad en redes sociales y, al mismo tiempo, compartir su experiencia criando a diez hijos, acompañando con consejos y recomendaciones a otras madres.