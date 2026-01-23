Marc Vidal, analista, sobre la situación actual del dinero: "Cada año sirve para comprar menos cosas"

Las claves nuevo Generado con IA La inflación reduce el poder adquisitivo de las familias en España, ya que los precios suben más rápido que los salarios y ahorros. Marc Vidal advierte que dejar el dinero inmóvil en el banco es engañoso porque la inflación lo va desgastando poco a poco. El analista señala que no invertir los ahorros implica perder valor y limita la capacidad de construir patrimonio a largo plazo. En España, la mayoría prefiere mantener su dinero en depósitos por miedo o desconocimiento, lo que impide que su dinero genere rentabilidad.

En los últimos años, la inflación se ha convertido en una preocupación recurrente para muchas familias en España.

Los precios de la comida, la luz, la gasolina... no paran de subir, mientras que los sueldos y los ahorros no lo hacen al mismo ritmo.

Y es que con el mismo dinero ahora compras menos cosas. Esto ha hecho que muchas personas se pregunten qué hacer con sus ahorros y cómo evitar que su dinero pierda valor sin darse cuenta.

En esta línea, el analista e inversor Marc Vidal, explicó en una entrevista en COPE qué está pasando a día de hoy con el dinero, ya que tal y como relata, la situación es más seria de lo que parece.

Según detalla el experto, mucha gente piensa que dejar el dinero quieto en el banco es la opción más segura porque "el dinero ni sube ni baja, no da sustos y el saldo es el mismo todos los meses".

Sin embargo, advierte que esa calma es "engañosa" porque la inflación actúa poco a poco y "cuando los precios suben y el dinero no hace nada, el poder adquisitivo se va desgastando".

Para Vidal, el efecto se nota en el día a día, ya que "no es que el dinero desaparezca, es que cada año sirve para comprar menos cosas".

Aun así, millones de personas eligen dejarlo todo parado por miedo a invertir o por no conocer otras opciones.

El experto insiste en que no mover el dinero tiene consecuencias, ya que "no invertir significa no proteger el ahorro frente a la inflación" y, además, limita la capacidad de construir algo a largo plazo.

Esto hace que la mayoría dependa solo del salario, lo cual "concentra todo el riesgo en un solo punto".

España, según este analista, es un buen ejemplo de esa actitud. Y es que "los depósitos superan con creces el billón de euros, pero los fondos de inversión apenas alcanzan la mitad", apuntó.

Algo que, según explica Vidal, ocurre debido al desconocimiento que existe sobre conceptos básicos como rentabilidad real o diversificación, lo que provoca "una enorme cantidad de dinero parado" que "no trabaja para su dueño".

Por último, recordó que "para no perder valor, el dinero tiene que moverse", recordando que hacer que el dinero trabaje "no es sofisticado, es obligatorio".