Si quieres vivir de alquiler, toma nota: estos son los contratos que no han subido el precio en 2025

Vivir de alquiler se está convirtiendo en una especie de montaña rusa para muchas personas. No solo para aquellas que, por ejemplo, quieren independizarse, también para aquellas otras que, teniendo contrato, ven cómo deben renovarlo y temen que el casero les suba el precio y tengan que abandonar el piso.

Tipos de contrato de alquiler hay muchos: de vivienda habitual (también conocido como de larga duración), con opción a compra, por habitaciones, de vivienda temporal, de vivienda social...

De todos ellos, hay uno que se ha mantenido estable durante 2025. En concreto, sólo ha incrementado su precio un 0,1% de media en España.

Alquiler de habitaciones

Fotocasa ha publicado el estudio ‘Viviendas compartidas en España en 2025’. Y en el mismo aparece el precio medio de las habitaciones durante el pasado año: 521 euros mensuales. Un año antes, en 2024, dicho precio fue de 520 euros. Por tanto, una subida del 0,1%.

Pero, si se echa todavía más la vista atrás, vemos que estamos ante una especie de ‘rara avis’. Porque, esos 521 euros son un 62% más que hace cinco años, y un 97% por encima de lo pagado hace 10 años.

“La estabilidad del precio de las habitaciones en 2025 no responde a una relajación del mercado, sino al fuerte ajuste acumulado en los años anteriores”, afirma María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Fruto de esta situación, lo que ha sucedido es que se han llevado a los precios a un techo que limita nuevos aumentos a corto plazo.

“El presupuesto de los inquilinos, especialmente el de los jóvenes y estudiantes, está ya muy tensionado suponiendo un gran volumen de esfuerzo salarial, por lo que, aunque la demanda siga elevada, los precios se mantienen iguales que en 2024", sostiene Matos.

Eso sí, la experta inmobiliaria deja claro que “este estancamiento no debe interpretarse como una mejora de la accesibilidad. Al contrario, los precios se mantienen en máximos históricos, lo que consolida el alquiler de habitaciones como una solución forzada ante la imposibilidad de acceder a una vivienda completa”.

Ciudades

Pese a ese mantenimiento de precio, y según el estudio de Fotocasa, son bastantes las ciudades en las que el aumento ha estado por encima de los dos dígitos. Es el caso de Talavera de la Reina (26,3%), Burgos capital (26,3%) y Villaviciosa de Odón (25,7%).

Por debajo del 20%, y por encima del 10%, están Pozuelo de Alarcón (19,6%), San Vicente del Raspeig (16,5%), Alcorcón (15,1%), A Coruña capital (14,6%), Paterna (13,9%), Sueca (11,1%), Terrassa (11,0%), Cuenca capital (11,0%), Lleida capital (10,6%), Leganés (10,6%) y Jerez de la Frontera (10,2%).

En el otro extremo, las poblaciones en las que el precio de las habitaciones ha descendido en 2025 son: Burjassot (-14,6%), Jaén capital (-4,1%), Badalona (-3,8%), Sevilla capital (-3,8%), Santiago de Compostela (-3,3%), Pamplona / Iruña (-2,2%), Málaga capital (-1,4%), Cádiz capital (-1,1%) y Palma de Mallorca (-0,3%).