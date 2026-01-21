Ya es oficial: la megaconstrucción de 500 millones de euros con más 280 locales que llegará a Madrid en 2027

Las claves nuevo Generado con IA Madrid tendrá en 2027 el mayor centro comercial de la ciudad, Valdebebas Shopping, con una inversión de 500 millones de euros. El complejo contará con 362.000 metros cuadrados, más de 200 locales, dos edificios conectados y 6.400 plazas de aparcamiento. La arquitectura, diseñada por Chapman Taylors, destaca por su luz natural, zonas diáfanas, jardineras y espacios de descanso. El proyecto generará más de 9.000 empleos, entre directos e indirectos, y se convertirá en un importante eje económico para la zona.

Madrid tiene en marcha un titánico proyecto arquitectónico que revolucionará los centros comerciales del país. Con 362.000 metros cuadrados para albergar 260 locales, en 2027 veremos el colosal Valdebebas Shopping en la capital.

Postulado para convertirse en el centro comercial más grande de Madrid y uno de los más enormes de España, se ubicará en el noreste de Valdebebas, cerca del aeropuerto de Madrid-Barajas, y está ahora mismo en desarrollo.

Así será el centro comercial más grande de Madrid

El proyecto, desarrollado por la sociedad General de Galerías Comerciales con una inversión de 500 millones de euros, servirá para cubrir la demanda de los residentes de Valdebebas, que actualmente no disponen de un centro comercial cercano.

Valdebebas Shopping abrirá sus puertas en 2027.

Contando con dos edificios conectados por una pasarela y una gran zona de aparcamiento con hasta 6.400 plazas de parking, Valdebebas Shopping será hogar de más de 200 locales y establecimientos de todo tipo: incluyendo tiendas de ropa, tecnología, restaurantes, cafeterías y un complejo de cines Kinépolis para los más cinéfilos.

Y uno de los puntos fuertes del centro comercial será su acertada arquitectura firmada por Chapman Taylors, combinando grandes lucernarios y fachadas acristaladas para tener una inmensa cantidad de luz natural para los clientes y trabajadores, apoyándose en zonas diáfanas y amplias con jardineras y zonas de descanso, ideales para las familias.

Además, el complejo no solamente servirá como punto de encuentro social y para realizar compras, sino que generará mñas de 9.000 puestos de trabajo, con previsiones apuntan a entre 5400 y 6000 empleos directos y 3500 indirectos, convirtiéndose en conjunto en uno de los ejes económicos del lugar con gran potencial de crecimiento para los próximos años.

Desde luego, Valdebebas Shopping apunta a revolucionar por completo los centros comerciales de España gracias a sus dimensiones, su inmenso número de tiendas y su aspecto moderno que sin duda se convertirá en punto de encuentro para un incontable número de personas.

Aunque aún no hay fecha de apertura definitiva, se espera que este megacentro comercial abra sus puertas hacia finales del año que viene con todos sus servicios en activo.