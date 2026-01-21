Ni fontanero ni albañil, esta es la profesión que no quieren los españoles: “Son 1.500€ al mes y tenemos movilidad geográfica"

Las claves nuevo Generado con IA La profesión de militar es una de las menos demandadas en España, a pesar de salarios que rondan los 1.400-1.500 euros para soldados con poca antigüedad. El trabajo militar implica movilidad geográfica y una vida diferente, centrada en valores y la defensa de la patria, según testimonios de profesionales del sector. En 2024, cerca de mil plazas para tropa y marinería quedaron vacantes y el número de militares ha disminuido en 10.000 en los últimos 15 años. El Observatorio de la Vida Militar recomienda mejorar salarios, estabilidad y condiciones de vida para atraer más candidatos y revertir la falta de vocaciones.

Con el estallido de la guerra de Ucrania en el año 2022, la posibilidad de un conflicto bélico en Europa se convirtió en algo muy posible.

Así, comenzaron las entrevistas callejeras de los medios de comunicación a los jóvenes españoles: "¿Lucharías por España?". "No", respondió la mayoría. Así, ser soldado es una de las profesiones más impopulares en España, según los datos del Observatorio de la Vida Militar.

No obstante, la empresa especializada en selección de personal, Talent Match, entrevistó a un militar residente en Madrid y este desveló que, realmente, sus condiciones laborales no son malas.

"Nuestra vida es muy distinta"

El militar comenzó señalando que su línea de trabajo es muy diferente a cualquier otra: "Nuestra vida es bastante distinta porque nuestros valores y nuestra manera de enfocar la vida es diferente a lo que se vive en estos momentos".

"Nosotros estamos enfocados en ciertos ideales: a la defensa de la Patria y a entregarnos a un objetivo, que ojalá no llegue nunca, pero tenemos que estar preparados", enfatizó el funcionario.

Con esto comentó que el salario en su línea de trabajo varía dependiendo del tiempo y del "escalón" en el cual se esté: "Los soldados que llevan poquito tiempo rondan entre 1.400 euros aproximadamente", calculó.

"A partir de ahí, según el escalón, los trienios, los complementos que te correspondan, vas ascendiendo hasta que llegas a los altos mandos; no sé exactamente cuánto cobran, pero a partir de 1.500 euros al mes para arriba, se consigue sin problema", explicó entre risas el militar.

Otra característica de su puesto de trabajo que explicó el funcionario es que nunca están en un mismo lugar: "Los militares lo que tenemos es movilidad geográfica y hay que estar con las maletas preparadas para donde te manden y cuando te manden".

Madrid es una ciudad conocida por ser el centro de la crisis de la vivienda en España y esto también fue corroborado por el militar: "Yo creo que de lo que más tenemos que preocuparnos los españoles es de la vivienda, ya sea alquiler como compra".

Una profesión no deseada

En 2024 los datos del Observatorio de la Vida Militar alertaron de que cada vez son menos los españoles que quieren alistarse, lo cual pone en riesgo la renovación generacional en este sector.

Tanto es así que en 2024 se ofertaron 8.062 plazas de tropa y marinería, pero, una vez concluido el proceso de selección se cubrieron únicamente 7.116 plazas, dejando casi mil vacantes.

En ambas áreas también se contabilizaron 10.000 trabajadores menos en el transcurso de 15 años, entre 2010 y 2025.

En general se observó una falta de vocación tanto a tropa como a marinería y a las escalas oficiales, algo que el organismo calificó como 'preocupante'.

Las causas acotadas por el Observatorio radican en un mercado laboral civil más atractivo y estable, sobre todo en el sector público y tecnológico. Lo cual, ha llevado a que España tenga 2,4 militares por cada mil habitantes, por debajo de la media europea y de la OTAN.

Con esto, se espera que el interés por este área despierte como consecuencia de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, para que España eleve el gasto en Defensa al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), y se revierta la situación.

No obstante, el informe habla de aumentar el atractivo de este sector para traer a más candidatos mejorando las condiciones estableciendo mejores salarios, más estabilidad y mejores condiciones de vida en los cuarteles.

Además, propone la existencia de un modelo de carrera más flexible y compatible con la vida familiar, y avanzar hacia un reclutamiento inteligente que se adapte al mercado laboral civil y las nuevas competencias tecnológicas.

Con ello, en general, el Observatorio de la Vida Militar hizo énfasis en la necesidad de "dignificar la profesión", con el objetivo de que entren más personas jóvenes en este sector.