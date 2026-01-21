Cambian las normas en el 2026: reducción de hasta 95 euros en las nóminas de millones de trabajadores a partir de enero

Las claves nuevo Generado con IA A partir de 2026, el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) supondrá una reducción de hasta 95 euros anuales en las nóminas de los trabajadores con salarios más altos. El MEI es una cotización adicional creada para reforzar el fondo de pensiones de la Seguridad Social y garantizar su sostenibilidad ante el envejecimiento poblacional. La mayoría de los trabajadores verán reducciones mensuales en sus nóminas de entre uno y cuatro euros debido al aumento del MEI. Los trabajadores autónomos asumirán íntegramente este incremento, con reducciones en sus ingresos de entre 0,65 y dos euros mensuales según su base de cotización.

El 2026 llega con muchas novedades, entre ellas, un incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), lo cual se traduce en menos ingresos netos.

El MEI es una cotización destinada a reforzar el fondo de pensiones de la Seguridad Social y garantizar su sostenibilidad futura. No obstante, la novedad no es el impuesto en sí, sino más bien el incremento de dicho gravamen.

Lo cierto es que dicho incremento, aunque parezca inofensivo, es acumulativo, con lo cual, aunque la nómina de enero sea ligeramente inferior, a finales de 2026 los ingresos recibidos serán menores que los del año anterior.

¿Para qué es necesario el MEI?

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional nació en el año 2023 y, como fue explicado anteriormente el objetivo de este impuesto es que se aporte al fondo de reserva de las pensiones.

El motivo de su nacimiento radica en el conocido problema de las pensiones españolas. En vista de que el país se enfrenta a un fuerte envejecimiento de su población y la generación del baby boom comienza a jubilarse, hay menos trabajadores que pensionistas.

En otras palabras, no hay suficientes personas cotizando como para mantener un buen sistema de pensiones. De esta manera, es preciso recurrir al fondo de reserva de las pensiones y, para sostener dicho fondo, es necesario el MEI.

Así, desde el 2023, el importe de este gravamen ha ido en aumento hasta que en 2026 ha llegado a suponer un 0,9% sobre la base de cotización por contingencias comunes; esto supone un incremento del 0,10 puntos con respecto al 2025.

Ahora bien, de dicho porcentaje, el impacto que verán los trabajadores en su salario neto es del 0,15%, ya que el 0,75% lo asume la empresa.

A pesar de que de primeras parece una cantidad pequeña, es una cantidad que se repite doce veces al año, con lo cual, acumulada, sí supone un impacto.

De esta manera, el tope máximo de reducción que pueden llegar a notar anualmente los trabajadores, es decir, aplicada a los salarios más altos, es de 95 euros menos al año. No obstante, la mayoría delos trabajadores verán reducciones entre uno y cuatro euros al mes.

Se prevé que el MEI continúe subiendo de forma progresiva, como ha hecho hasta el momento, hasta llegar al año 2029, donde se situará en el porcentaje del 1,2% hasta el 2050, esto permitirá una recaudación estimada de 130.000 millones de euros.

¿Y los autónomos?

Los trabajadores autónomos deben enfrentarse a este impuesto de una forma diferente, ya que deben asumirlo de forma íntegra; es decir, sin compartirlo con la empresa.

Con esto, este incremento al 0,9% sobre la base de cotización se verá reflejado en las nóminas de los trabajadores autónomos que, según la base, supone unos 0,65 o 0,70 euros mensuales en los tramos más bajos y, en los más altos, hasta dos euros.