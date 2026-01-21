Adiós al frío y al mal tiempo: la provincia de España que roza los 20 grados todo el invierno (y no es Canarias)

Adiós al invierno y a las lluvias: este es el lugar perfecto de España para disfrutar siempre del buen tiempo

Las claves nuevo Generado con IA Almería destaca por su clima soleado y temperaturas suaves durante todo el año, con una media anual de 19 °C. En invierno, las temperaturas mínimas rondan los 9 °C y las máximas alcanzan los 17 °C, con muy pocas lluvias. La provincia ofrece paisajes únicos, desde fortalezas árabes y playas volcánicas hasta el único desierto de Europa. Almería cuenta con más de 3.000 horas de sol al año y alrededor de 108 días completamente despejados, ideal para escapadas invernales.

Llevamos unos días húmedos en la península: las lluvias no paran y el frío aprieta, y muchos empiezan a echar en falta la calidez de nuestro clima. Por ello quizá sea buena idea realizar un pequeño viaje a una de las zonas más áridas del país, que además cuenta con paisajes realmente preciosos.

La querida Almería ofrece contrastes únicos: desde fortalezas árabes hasta el único desierto de Europa y playas volcánicas cristalinas, todo acompañado de un clima principalmente soleado donde el invierno, el frío y las lluvias son prácticamente inexistentes.

Conocida también como el "polo seco" de España, la ciudad cuenta con temperaturas suaves durante todo el año y un número excepcional de horas de sol, lo que la convierte en una de las ciudades más soleadas de Europa, aunque compite con el sur de Fuerteventura en Canarias, también uno de los menos lluviosos de España.

Almería: el lugar perfecto para huir del frío y las lluvias.

La temperatura media anual es de aproximadamente 19 °C, con máximas temperaturas en agosto que pueden girar alrededor de los 32 °C de media en verano. Pero lo que nos interesa son las temperaturas invernales, que pueden tener mínimas de 9 °C y máximas de 17 °C en enero, que no está nada mal.

En lo que respecta a las lluvias, son casi escasas durante todo el año: entre 230 y 250 mm, y se concentran principalmente durante el invierno, con una sequía estival muy marcada. Eso lleva a que Almería goce de más de 3000 horas de sol al año y alrededor de 108 días completamente despejados: un sueño para muchos.

Almería es la solución al frío y las lluvias

Todo ello hace que la ciudad sea una opción extraordinaria para realizar una escapada de invierno en busca del verano, con visitas a su fortaleza del siglo X, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y por supuesto su desierto de Tabernas, popular por ser el escenario de numerosos western de Hollywood.