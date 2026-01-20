Este martes 20 de enero, un tren de la línea R4 que cubría el trayecto hacia Manresa ha descarrilado. Según ha avanzado Metrópoli, el suceso ha tenido lugar entre las estaciones de Gelida y Martorell. El accidente ha resultado el fallecimiento del maquinista del tren y varios heridos.

Unos minutos antes del accidente en la línea R4, ocurrió otro percance, de menor gravedad, en la línea RG1.

En este segundo caso, un convoy se ha salido de la vía entre Tordera y Maçanet-Massanes tras colisionar con una roca situada en la vía. No se han registrado heridos, aunque la circulación ha quedado interrumpida en las líneas RG1 y R1 entre las estaciones afectadas.