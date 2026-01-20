Este martes 20 de enero, un tren de la línea R4 que cubría el trayecto hacia Manresa ha descarrilado. Según ha avanzado Metrópoli, el suceso ha tenido lugar entre las estaciones de Gelida y Martorell. El accidente ha resultado el fallecimiento del maquinista del tren y varios heridos.
Unos minutos antes del accidente en la línea R4, ocurrió otro percance, de menor gravedad, en la línea RG1.
En este segundo caso, un convoy se ha salido de la vía entre Tordera y Maçanet-Massanes tras colisionar con una roca situada en la vía. No se han registrado heridos, aunque la circulación ha quedado interrumpida en las líneas RG1 y R1 entre las estaciones afectadas.
Los Mossos asumen las investigación del descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona)
Los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de la investigación del descarrilamiento de un tren de Rodalies ocurrido este martes en Gelida (Barcelona), un suceso en el que ha perdido la vida el maquinista y han resultado heridas alrededor de quince personas.
Efectivos del Área Central Aeroportuària i de Transport Públic, unidad especializada en la investigación de accidentes ferroviarios, se han desplazado hasta el lugar del siniestro para llevar a cabo las primeras diligencias, según han informado en un comunicado.
Paralelamente, los Mossos trabajan en la identificación de la víctima mortal con el objetivo de comunicar oficialmente la información a sus familiares.
Feijóo lamenta la muerte del maquinista del tren en Barcelona y dice "esto es demasiado".
El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha lamentado esta noche la muerte del maquinista del tren accidentado en Barcelona en un mensaje en la red social X que ha titulado con la frase: "esto es demasiado".
"Siento mucho el fallecimiento de otro maquinista en el descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona), y deseo la recuperación de las personas heridas", ha escrito Feijóo en X.
Esto es demasiado.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 20, 2026
Siento mucho el fallecimiento de otro maquinista en el descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona), y deseo la recuperación de las personas heridas.
Acabo de trasladar a @salvadorilla nuestra preocupación y nuestro apoyo a los servicios de emergencia.… pic.twitter.com/i8cnpOQMFt
Se confirma que no quedan pasajeros en el interior
Tras llevar a cabo una inspección exhaustiva del convoy en Gelida, los equipos de emergencia han confirmado que no permanece ninguna persona en el interior del tren.
Los Bombers siguen revisando la parte inferior del convoy y efectuando una batida por la zona para descartar la existencia de más víctimas, al tiempo que mantienen el área asegurada para poder trabajar con plena seguridad.
Cataluña en medio de la Tormenta Harry
El accidente se ha producido en una jornada de fuertes lluvias en toda Cataluña, cuando un muro de contención se ha desprendido y ha caído sobre la vía férrea, por donde en ese momento circulaba un tren de la línea 4 de Rodalies con pasaje.
El choque ha provocado la muerte del maquinista y hay una quincena de personas heridas, de las que tres se encuentran en estado grave y cinco en situación menos grave, según el último balance del SEM.
Los Bomberos de la Generalitat, que han activado 70 efectivos, han tenido que excarcelar a una de las personas que había quedado atrapada en el interior del tren. La parte delantera del convoy ha quedado totalmente destrozada.
Además, han establecido una zona de seguridad y han apuntalado el muro de contención y el tren para estabilizarlos, mientras evacuan a los heridos de la zona del accidente para que puedan ser atendidos por los servicios de emergencias.
Se han desplazado 38 dotaciones de bomberos y 20 ambulancias
Los Bomberos de la Generalitat trabajan en el lugar del accidente de un tren de la línea 4 de Rodalies que chocó este martes con un muro de contención que ha caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)
Hasta el lugar del accidente se han desplazado 38 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat con 65 efectivos y veinte ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), así como efectivos de los Mossos d'Esquadra
Los maquinistas piden parar el servicio de Rodalies "hasta nuevo aviso" tras los sucesos de hoy
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha pedido paralizar el servicio de Rodalies "hasta nuevo aviso" después de los dos descarrilamientos producidos este martes en Cataluña debido al temporal, según ha recogido Europa Press.
En concreto, el sindicato alude al descarrilamiento de un tren de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona) tras la caída de un muro de contención, que ha provocado la muerte del maquinista --según ha podido confirmar Europa Press--, además de una quincena de heridos de los cuales al menos cuatro se encuentran en estado grave.
El alcalde de Gelida (Barcelona) asegura que todos los efectivos están "trabajando al cien por cien"
El alcalde de Gelida (Barcelona), Lluís Valls, ha asegurado que todos los efectivos están "trabajando al cien por cien" tras el descarrilamiento de un tren este martes por la noche a la altura de este municipio debido a la caída de un muro de contención.
Se ha referido al despliegue de Bombers y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), así como del desplazamiento de las conselleras portavoz y de Interior de la Generalitat, Sílvia Paneque y Núria Parlon, en declaraciones a 'Catalunya Ràdio' recogidas por Europa Press.
"No puedo dar una información más detallada porque evidentemente todo el mundo está trabajando al 100% y es difícil a veces encontrarse y poder detallar la situación", ha dicho el primer edil .
Ha dicho que la prioridad es atender a los heridos que, según fuentes conocedoras, ascienden a una quincena, mientras que el maquinista ha fallecido a consecuencia del impacto.
Se ha activado la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde los Bombers han activado 70 efectivos con 35 dotaciones, entre ellos miembros del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) y del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC).
Cayetana Álvarez de Toledo, sobre el accidente de Rodalies: "Qué desastre"
La portavoz adjunta del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, reaccionó en redes sociales sobre el accidente en la línea R4 de Rodalies que ha dejado hasta 20 herido y un muerto, de momento.
Qué desastre.— Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) January 20, 2026
Qué hundimiento.
———
Muere el maquinista del tren de Rodalies que chocó contra un muro en Gelida, Barcelona.
https://t.co/EDM2CLnryW
Primeras imágenes de los Mossos d´esquadra llegando al lugar de los hechos
15 ambulancias y 12 dotaciones de los bomberos
Hasta el lugar del accidente se han desplazado una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos, han señalado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.
Adif interrumpe el servicio en toda la red de Rodalies
La subdirección de Adif anunció la interrupción de toda la red de Rodalies: "Por orden de Subdirección de Adif, interrumpida la circulación en toda la red de Rodalies, los trenes estacionarán en la estación (evitando apeaderos en la medida de lo posible) más próxima y no reanudarán servicio hasta nueva orden".
Salvador Illa "sigue con atención" el accidente de tren en Gelida desde el hospital
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que se encuentra hospitalizado en Barcelona desde el sábado, está siguiendo "con atención" el accidente ferroviario que se ha producido en Gelida (Barcelona) tras caer un muro de contención a la vía.
Illa está en contacto con el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, con la consellera de Salud, Olga Pané, y con las consejeras de Territorio, Sílvia Paneque, e Interior y Seguridad, y Núria Parlon, que se han desplazado hasta la zona, han informado fuentes del Govern.
Muere el maquinista del tren descarrilado en Gélida (Barcelona) tras la caída de un muro en la vía
Según han confirmado fuentes del Govern catalán, uno de los maquinistas que iba en la cabina del Rodalies descarrilado ha muerto a causa del accidente.
Viajaban cuatro maquinistas en la cabina
Según ha explicado el maquinista Víctor Rodríguez en declaraciones a TV3, en la cabina había cuatro maquinistas, una "situación poco común".
Normalmente solo viaja uno, pero tres de ellos estaban en formación.
Otro accidente en la línea RG1
Pocos minutos antes de conocerse el incidente en la línea R4, se había reportado otro accidente, de menor gravedad, en la línea RG1.
En este caso, un tren salió de la vía entre las estaciones de Tordera y Maçanet-Massanes tras chocar contra una roca situada en la vía. No se han registrado heridos, si bien la circulación ha quedado interrumpida en las líneas RG1 y R1 entre las estaciones afectadas. En el convoy viajaban únicamente diez personas, que han sido rescatadas por los bomberos.
Primeras imágenes del descarrilamiento del Rodalies en Gelida, Barcelona
112 ha recibido una treintena de llamadas de los pasajeros
El servicio de emergencias 112 ha atendido alrededor de una treintena de avisos por parte de los pasajeros. Hasta el lugar del suceso se han movilizado diversas unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y de los Bombers de la Generalitat, que continúan trabajando en la zona.
Descarrilamiento tren Barcelona: Al menos 20 heridos en el accidente de tren
Al menos 20 personas han resultado heridas al chocar un tren de la línea 4 de Rodalies con un muro de contención que ha caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), según ha informado Protección Civil de la Generalitat catalana.
La causa del accidente fue la caída de un muro en la vía
Este martes 20 de enero sobre las 21 horas, un tren de Rodalies en Gelida, Barcelona, descarriló dejando 15 heridos, cuatro de ellos graves. La causa del accidente habría sido la caída de un muro a la vía, con el que ha chocado el convoy.
Ningún fallecido en el accidente
Según ha podido confirmar este medio a través de fuentes cercanas a los servicios de emergencia que trabajan en la zona han confirmado que de los 20 heridos hay al menos cuatro graves --entre ellos el conductor-- y personas atrapadas, pero ningún fallecido tras el accidente.