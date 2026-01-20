Patricia consiguió rebajar 200€ de su alquiler por reclamarle al casero: “Nos devolvió lo que nos cobró de más”

Las claves nuevo Generado con IA Patricia logró reducir 200 euros de su alquiler en Barcelona tras reclamar al casero que el precio superaba el límite legal. El alquiler inicial del piso de 50 metros cuadrados era de 1.064 euros mensuales, cifra que Patricia consideró excesiva. Tras la reclamación, firmaron un nuevo contrato y recibieron la devolución de las cantidades cobradas de más, dejando el alquiler en 864 euros mensuales. La Ley de Vivienda permite limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas como Barcelona, pero el precio máximo depende de varios factores como la zona y el tipo de propietario.

Los precios de la vivienda en España no han dejado de subir, lo que ha llevado a que la tarea de buscar un lugar asequible en el cual vivir se convierta en una ardua tarea.

Aunque los precios de la vivienda en todo el país han subido, el primer puesto se lo llevan Madrid y Barcelona donde el alquiler se ha situado en 20,8 euros por metro cuadrado y 20,4 euros por metro cuadrado respectivamente.

No obstante, una joven en Barcelona logró un suceso inédito: bajar el precio de su alquiler por reclamarle al casero que éste superaba el precio permitido.

"Nos pareció muy caro"

En primer lugar es importante acotar que Barcelona es una 'zona tensionada', es decir, es una zona en la cual acceder a la vivienda es difícil porque los precios de compra o alquiler han subido considerablemente en relación con la capacidad económica de la población.

De esta forma, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, estableció que las administraciones podrían poner límites y controles a los precios de alquiler de dichas zonas.

Patricia llevaba tres meses en la búsqueda de un alquiler medianamente asequible en la ciudad de Barcelona. Así, se topó con un pequeño inmueble de 50 metros cuadrados por 1.064 euros.

"Nos pedían 1.064 euros; nos pareció bastante caro, sobre todo teniendo en cuenta que es un piso de 50 metros cuadrados", comentó la joven en Informativos Telecinco.

Frente a esta situación, Patricia no se quedó de brazos cruzados y optó por hablar con el casero y exigirle que bajase el precio, principalmente porque este se situaba por encima de lo permitido.

Lo cierto es que la Ley de Vivienda no fija un 'precio único' de un inmueble en Barcelona, sino límites de renta según el tipo de propietario y el contrato, utilizando como referencia el contrato anterior o el índice oficial de precios de alquiler.

De esta manera, dependerá del precio máximo concreto de dicho piso, teniendo en cuenta la dirección, zona, metros cuadrados, si el propietario es un gran tenedor o pequeño tenedor, entre otros.

Independientemente, según el portal inmobiliario Idealista, el precio medio de una vivienda de 50 metros cuadrados es de 1.020 euros mensuales.

En el caso de Patricia, comentó que el precio de alquiler establecido "nos pareció caro", con lo cual explicó que tras reclamarle al casero: "Firmamos un nuevo contrato y también nos devolvieron las cantidades que nos habían cobrado de más".

Con esto, el precio legal que consiguió Patricia para su piso es de 864 euros mensuales, es decir, 200 euros menos del precio original.