Mariana, cuidadora venezolana en España: “En mi país era profesora y ganaba 500€ al mes, aquí gano 1.400€”

Venezuela ha sido el foco de la atención internacional desde que el 3 de enero Estados Unidos bombardeó varias instalaciones militares y capturó al dictador Nicolás Maduro para condenarlo judicialmente.

Desde entonces, el país latinoamericano ha estado buscando formas de reestructurarse bajo la mano de Estados Unidos, colocando a la chavista Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Sin embargo, antes de toda la situación, este país ya era conocido por ser una de las mayores crisis migratorias del mundo, con 8 millones de personas que han abandonado Venezuela. Así, en 2025 en España había al menos 690.000 personas nacidas en Venezuela.

Lo cierto es que el país caribeño atraviesa, desde comienzos del régimen chavista, una situación de pobreza extrema que ha llevado a sus ciudadanos a labrar su futuro en otros países.

Una de estas personas es Mariana, una profesora que reside en Madrid y fue entrevistada por el creador de contenido Fogonix y relató las perturbadoras diferencias entre su salario y condiciones de trabajo en España y Venezuela.

"Ganaba en bolívares y dólares"

Mariana llegó a España en septiembre del año 2024 y comentó que "vine con la idea de que todo iba a salir bien solo porque ya tenía los papeles y era española".

No obstante, explicó que no todo fue como se lo esperaba, sino que "decidí venirme como cuidadora o niñera, un trabajo en el que pagan muy mal".

A pesar de considerar que su salario en España no es 'bueno', comparó su situación laboral y económica con Venezuela, reflejando una muy dura realidad que viven los venezolanos.

"Yo en Venezuela era profesora y trabajaba, en teoría, ocho horas, pero eran ocho horas en el colegio porque después en casa tenías que seguir, entonces terminabas haciendo más horas", recordó la joven.

Algo muy común en el país latinoamericano es que una parte del salario se cobre en dólares y otra en bolívares, la moneda de curso legal en Venezuela.

Este era el caso del salario de Mariana que explicó que "ganaba una parte en bolívares, otra en dólares que no estaban sujetos a ningún bono ni impuesto de Seguridad Social, no salían reflejados en nada de eso, y redondeando las dos cosas ganaba 500 dólares".

Mariana, cuidadora venezolana en España: “En mi país era profesora y ganaba 500€ al mes, aquí gano 1.400€”

"Aquí trabajo ocho horas de verdad, o sea llego a mi casa y no tengo que seguir trabajando, y gano 1.400 euros al mes", calculó la joven venezolana.

Lo cierto es que por curioso que resulte pensar que un docente gana 500 dólares mensuales (429 euros), el salario mínimo base en Venezuela es de 130 bolívares, es decir, 1 dólar mensual.

De esta manera, existe una importante brecha económica entre el sector privado y el público en Venezuela. En este primero el salario medio ronda los 237 dólares (203 euros) mensuales, lo cual se traduce en 16.500 bolívares al mes.

Esta situación, que con los años ha ido empeorando, es tan grave que es uno de los países con la cifra de inflación más alta del mundo, a lo que, además, hay que sumar los cortes de luz, agua y la inseguridad.

Así, como fue calculado anteriormente, miles de venezolanos buscan su futuro fuera de su país al verse sin alternativa. No obstante, algunos, esperan que los recientes acontecimientos supongan una posibilidad de regresar a Venezuela.