El Gobierno congela las cuotas de autónomos este 2026: sigue la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses

Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz en un pleno del Congreso del 7 de octubre. Europa Press

Los autónomos que cotizan por la base mínima seguirán pagando en 2026 entre 200 y 590 euros al mes, dependiendo de lo que ingresen.

Unas cifras que se mantienen igual que en 2025, mientras que el Gobierno negocia con asociaciones y sindicatos la forma de que cada trabajador aporte según sus ingresos reales.

Y es que desde 2023, España aplica un sistema de cotización por tramos que estará en fase de prueba hasta 2032. Está dividido en 15 niveles y permite que cada autónomo pague una cuota ajustada a lo que gana realmente.

La base de cotización se calcula restando los gastos necesarios para trabajar y aplicando una deducción del 7%, o del 3% si se trata de autónomos con sociedad.

Una de las ventajas de este sistema es que los autónomos pueden cambiar de tramo cada dos meses, hasta un máximo de seis veces al año, adaptando sus pagos a la evolución de sus ingresos.

Al final del año, se revisan los ingresos reales y si se ha pagado de más, se devuelve la diferencia, pero si se ha pagado de menos, se cobra lo pendiente.

Además, todos los autónomos están obligados a presentar la declaración de la Renta, incluso si solo han trabajado un día en el año. Sin embargo, antes, la obligación solo alcanzaba a quienes ganaban más de 1.000 euros netos.

Así, este 2026, los tramos más bajos, con ingresos hasta 1.700 euros al mes, pagarán entre 200 y 294 euros. Los tramos intermedios, entre 1.700 y 4.050 euros, pagarán de 350 a 490 euros. Y el tramo más alto, con ingresos superiores a 6.000 euros al mes, pagará 590 euros al mes.

Asimismo, también sube un poco la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que ayuda a las pensiones, del 0,8% al 0,9%. Una subida que, aunque muchos lo desconozcan, realmente afecta a todos los trabajadores, autónomos y asalariados.