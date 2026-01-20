Confirmado por la Seguridad Social: las empresas no pueden escribir a los trabajadores si están de baja

Las claves nuevo Generado con IA Las empresas no pueden contactar a trabajadores de baja médica para preguntar por su estado o detalles sobre la baja. El trabajador solo está obligado a avisar a la empresa cuando recibe la baja laboral por primera vez. No existe obligación de responder mensajes del jefe durante la baja; el empleado puede bloquear o archivar esas conversaciones. La empresa debe informarse sobre el estado de salud del empleado a través de la Seguridad Social, no directamente con el trabajador.

La situación queda como sigue: un trabajador está de baja y su empresa (su jefe) le manda un mensaje preguntándole acerca de cómo está. ¿Qué hacer? ¿Debe contestar o no? De no hacerlo, ¿peligra su puesto de trabajo?

Estas dudas están sobre la mesa. Y la respuesta es clara: no tiene la obligación de contestar y su puesto de trabajo no pende de un hilo.

Así lo ha explicado el abogado Juanma Lorente en un vídeo colgado en redes sociales. Asimismo, enfatiza cuál es la única obligación que tienen una vez están de baja.

Baja laboral

Según cuenta el abogado, los trabajadores no tienen obligación ninguna de avisar a la empresa ni de cuándo renuevan su baja médica, ni cuándo tienen la siguiente revisión. Tampoco cuánto tiempo va a estar con esa incapacidad.

Eso sí, si está obligado a informar a la empresa de cuándo se le concede dicha incapacidad temporal. Es decir, debe avisar en el momento en el que le den la baja laboral.

A partir de ese momento, la única vía que tiene la empresa para solicitar información del empleado es a través de la Seguridad Social. ¿Y si la empresa, erre que erre, insiste en mandarle mensajes? Entonces, el empleado puede bloquear o archivar la conversación.

“Es totalmente legal que archivéis la conversación con vuestro jefe”, afirma Lorente. “No hay ninguna obligación de responder estos mensajes. Por lo tanto, aquí lo que manda es la privacidad del empleado.

Resumiendo, el empleado sí tiene la obligación de avisar a la empresa cuando le conceden la baja laboral por vez primera. Entonces, debe hacerlo al inicio de la incapacidad temporal.

La empresa, por su parte, debe informarse del estado de salud del empleado a través de la Seguridad Social, algo que puede hacer durante todo el proceso de baja.

Y el jefe, o superior del trabajador, puede mandar mensajes al empleado sólo para cuestiones estrictamente profesionales y acotadas. Eso sí, siempre y cuando sea imprescindible por motivos laborales.